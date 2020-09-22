Vendedor de polpa de fruta é morto a tiros em Guaçuí

Vendedor foi abordado por dois homens armados na rua Crédito: Redes sociais

Um vendedor de polpa de fruta foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (22) em Guaçuí , Região do Caparaó capixaba, durante uma tentativa de assalto. O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer o homem, mas ele não resistiu aos ferimentos de bala. A Polícia Militar faz buscas pelos suspeitos, mas até as 16h30, ninguém havia sido preso.

As primeiras informações dos militares é de que o crime aconteceu na Rua do Norte, no Centro, por volta das 12h45. A vítima teria reagido à abordagem de dois suspeitos.

O crime deixou os moradores da pequena cidade assustados. Um comerciante, que prefere não se identificar, conta que o vendedor de polpa de frutas sempre visitava a loja dele às terças para fazer pedidos de mercadorias e entregava os produtos nas quintas. "Só ouvi alguém pedindo dinheiro, os tiros e vi o rapaz baleado no chão. Ele já tinha feito o pedido aqui, estava indo embora, já perto do carro. Foi muito rápido. Dizem que os bandidos fugiram a pé. Deixou todo mundo assustado, revelou.

Segundo a Polícia Civil , a ocorrência ainda está em andamento.

JUSTIÇA

A vítima é Edmar Araújo. Ele tinha 53 anos, morava em Mimoso do Sul com a família, esposa e dois filhos, de 22 e 12 anos. Estava há 5 anos como representante de uma marca de polpa de frutas e viajava para vender nos municípios vizinhos.

A esposa da vítima, Rosineia Caralo Araújo, ainda não entende o motivo do crime. Edmar sempre acreditou em Deus e não acreditava que poderia acontecer algo assim com ele. Sempre pedia para ter cuidado. Estamos transtornados. Era uma pessoa amiga, amável e sempre trabalhou honestamente, disse a esposa.