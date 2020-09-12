Policial Militar mata suspeito após reagir a assalto em Vila Velha
Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto no bairro Garanhuns, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (11) e matou um dos suspeitos. Uma fonte de A Gazeta contou que o militar estava no carro com sua esposa, uma agente da Guarda Municipal que está grávida de nove meses, no momento em que foi abordado por dois homens. Um deles conseguiu fugir.
O policial atirou na hora em que um dos homens teria engatilhado um revólver calibre 38. O PM efetuou dois disparos e um deles acertou um dos suspeitos, que ainda tentou fugir, mas caiu a cerca de 100 metros de distância do carro e morreu no local. O casal estava em Guaranhuns para buscar um bolo de aniversário para o sobrinho.
As assessorias das Polícias Civil e Militar informaram que, por se tratar de registro da noite anterior, não têm informações para passar sobre o caso.