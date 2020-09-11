Homem diz que 'escapou da morte' ao ver vídeo de acidente em Vila Velha

Homem conseguiu escapar de carro que subiu a calçada após acidente em Vila Velha Crédito: Vídeo enviado para a TV Gazeta

"Eu estava retornando de uma farmácia e na volta, caminhando normalmente, escutei um forte barulho. Imaginei que fosse uma colisão. Quando olhei, o carro estava muito próximo a mim, saltei lateralmente e depois aconteceu todo o impacto (entre os carros e o muro)", relata.

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Segundo informações da TV Gazeta, uma Saveiro atingiu um carro branco que vinha na outra direção. Sem controle, o veículo colidiu com o carro que estava estacionado e depois bateu no prédio. Um dos carros quase entrou no imóvel, em Itapuã.

O síndico do edifício, Fábio Borgo, disse que os acidentes são frequentes no local.