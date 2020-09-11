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Homem diz que 'escapou da morte' ao ver vídeo de acidente em Vila Velha

Luiz Olavo contou que no primeiro momento tomou um susto com o barulho da colisão, mas ao assistir o vídeo do acidente percebeu a gravidade do ocorrido

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 20:36
Homem conseguiu escapar de carro que subiu a calçada após acidente em Vila Velha
Homem conseguiu escapar de carro que subiu a calçada após acidente em Vila Velha Crédito: Vídeo enviado para a TV Gazeta
O pedestre que quase foi atropelado na noite de quinta-feira (10) no bairro Itapuã, em Vila Velha, disse, após ver as imagens do acidente, que "escapou da morte". Em entrevista à TV Gazeta, Luiz Olavo contou que no primeiro momento tomou um susto com o barulho da colisão, mas que assistindo ao vídeo da câmera de videomonitoramento percebeu a gravidade do ocorrido. O caso aconteceu no cruzamento entre as ruas Belém e Fortaleza.
"Eu estava retornando de uma farmácia e na volta, caminhando normalmente, escutei um forte barulho. Imaginei que fosse uma colisão. Quando olhei, o carro estava muito próximo a mim, saltei lateralmente e depois aconteceu todo o impacto (entre os carros e o muro)", relata.
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Segundo informações da TV Gazeta, uma Saveiro atingiu um carro branco que vinha na outra direção. Sem controle, o veículo colidiu com o carro que estava estacionado e depois bateu no prédio. Um dos carros quase entrou no imóvel, em Itapuã.
O síndico do edifício, Fábio Borgo, disse que os acidentes são frequentes no local.
A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem, para saber sobre o pedido dos moradores da região de instalação de um  semáforo no local. O município informou que já fez um estudo para a revitalização da sinalização no entorno da praça de Itapuã, para prevenir acidentes neste cruzamento. Disse ainda que há previsão de semáforo no local, inclusive, mas não divulgou uma data para a implementação do equipamento.

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