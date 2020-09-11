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Pedestre escapa por pouco de ser atropelado em calçada de Vila Velha

O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Belém e Fortaleza, em Itapuã. O veículo quase atravessou a parede do estacionamento de um prédio

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 07:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 07:44
Homem conseguiu escapar de carro que subiu a calçada após acidente em Vila Velha
Homem conseguiu escapar de carro que subiu a calçada após acidente em Vila Velha Crédito: Vídeo enviado para a TV Gazeta
Um homem escapou por pouco de ser atropelado em cima da calçada em Vila Velha na noite desta quinta-feira (10). Imagens de videomonitoramento de um prédio captaram a cena no bairro Itapuã. As câmeras flagraram o momento em que um veículo atinge outro carro que estava estacionado e sobe na calçada, quase atingindo um pedestre que passava pelo local.
O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Belém e Fortaleza. De acordo com informações da TV Gazeta, uma Saveiro atingiu o carro branco que vinha na outra direção. Desgovernado, o veículo desceu a ladeira e colidiu com o carro que estava estacionado antes de bater no muro do prédio. Tudo aconteceu ao lado de uma pracinha de Itapuã. Veja o vídeo.
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Com a colisão, um buraco foi aberto na parede da garagem do prédio
Com a colisão, um buraco foi aberto na parede da garagem do prédio Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O motorista da Saveiro, Luiz Carlos Nepomuceno, afirma que o local é mal sinalizado. A placa de pare está lá atrás. Olha onde tem que parar, lá atrás, não tem faixa nenhuma ali. Eu cheguei o carro um pouco para frente para enxergar alguma coisa. Quando fiz isso, ela me pegou. Se tivesse um semáforo ali, esse acidente não aconteceria, disse.
Por pouco o carro não atravessou a parede do estacionamento do prédio. O síndico do edifício, Fábio Borgo, conta que os acidentes são frequentes no local. "Essa esquina é conhecida pelos vários acidentes. Já pedimos a colocação de um semáforo, mas nada", contou.
A prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem sobre o pedido de instalação de semáforo no local e informou que já faz um estudo para a revitalização da sinalização no entorno da praça de Itapuã para prevenir acidentes neste cruzamento. Disse que há previsão de semáforo no local, inclusive. Mas, ainda não divulgou uma data para isso.
Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta

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