Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A partir de domingo

Depois de Vitória, Vila Velha também anuncia volta da Rua de Lazer

Segundo a prefeitura, apesar da liberação do local para atividades de lazer e esportes, o uso de máscaras de proteção ainda é obrigatório

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 15:57
Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa algumas pessoas estão atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa algumas pessoas estão atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha anunciou que irá retomar as atividades da Rua de Lazer a partir do próximo domingo (13). Com isso,  parte da Avenida Estudante José Júlio de Souza, entre a Praça do Ciclista e o cruzamento com a Rua Itaiabaia, na Praia de Itaparica, será totalmente bloqueada para o tráfego de veículos de 7h às 13h, aos domingos e feriados. A Prefeitura de Vitória também divulgou a retomada da Rua de Lazer na capital.
Segundo a prefeitura de Vila Velha, apesar da liberação do local para atividades de lazer e esportes, o uso de máscaras de proteção ainda é obrigatório. Assim como é recomendado que munícipes e turistas evitem aglomerações, evitando o contágio da Covid-19.
Vitória e Vila Velha estão classificadas nos níveis de risco baixo e moderado, respectivamente, segundo o Mapa de Risco de transmissão da Covid-19, divulgado no último sábado (5). As regulamentações, de acordo com cada estágio, restringem os horários de funcionamento do comércio de rua, dos shoppings, academias e outros setores.

Veja Também

Dona de salão desvenda o mistério de mala com suposta bomba em Vila Velha

Agentes da Guarda são recebidos a tiros em Vila Velha

Guarda prende suspeito de assassinato no réveillon em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados