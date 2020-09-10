Depois de Vitória, Vila Velha também anuncia volta da Rua de Lazer

Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa algumas pessoas estão atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção

Vitória e Vila Velha estão classificadas nos níveis de risco baixo e moderado, respectivamente, segundo o Mapa de Risco de transmissão da Covid-19, divulgado no último sábado (5). As regulamentações, de acordo com cada estágio, restringem os horários de funcionamento do comércio de rua, dos shoppings, academias e outros setores.