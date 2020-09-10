Depois de Vitória, Vila Velha também anuncia volta da Rua de Lazer

A Prefeitura de Vila Velha anunciou que irá retomar as atividades da Rua de Lazer a partir do próximo domingo (13). Com isso, parte da Avenida Estudante José Júlio de Souza, entre a Praça do Ciclista e o cruzamento com a Rua Itaiabaia, na Praia de Itaparica, será totalmente bloqueada para o tráfego de veículos de 7h às 13h, aos domingos e feriados. A Prefeitura de Vitória também divulgou a retomada da Rua de Lazer na capital.
Segundo a prefeitura de Vila Velha, apesar da liberação do local para atividades de lazer e esportes, o uso de máscaras de proteção ainda é obrigatório. Assim como é recomendado que munícipes e turistas evitem aglomerações, evitando o contágio da Covid-19.
Vitória e Vila Velha estão classificadas nos níveis de risco baixo e moderado, respectivamente, segundo o Mapa de Risco de transmissão da Covid-19, divulgado no último sábado (5). As regulamentações, de acordo com cada estágio, restringem os horários de funcionamento do comércio de rua, dos shoppings, academias e outros setores.