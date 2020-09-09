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Crime

Guarda prende suspeito de assassinato no réveillon em Vila Velha

Luiz Henrique Cordeiros de Araújo foi morto com três tiros enquanto celebrava a virada do ano na Praia da Costa; suspeito foi preso nesta quarta (9) em Cocal, Vila Velha

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 20:52
Luiz Henrique foi assassinado após festa de réveillon na Praia da Costa
Luiz Henrique foi assassinado após festa de réveillon na Praia da Costa Crédito: Reprodução
A Guarda Municipal de Vila Velha prendeu nesta quarta-feira (9) um homem suspeito de assassinar o topólogo Luiz Henrique  Cordeiros de Araujo, de 27 anos, durante a festa de réveillon na madrugada do dia 1º janeiro deste ano, nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. A ação, em parceria com a Polícia Civil, aconteceu no bairro Cocal, também no município.
De acordo com o subsecretário da Guarda Municipal, Iuri Silva, as investigações da guarda em parceria com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha tiveram início logo após o crime. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão expedido.

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"Como foi um crime de repercussão, a DHPP iniciou a investigação desde o fato e, por ter sido uma execução próxima a nossa base móvel, nós apoiamos no intuito de identificar os autores. Com o decorrer do tempo, surgiram as provas testemunhais e a DHPP fez o pedido de prisão dos envolvidos", disse.
Iuri Silva também afirmou que um comparsa do suspeito foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira (8), mas que o rapaz detido hoje (09) foi quem atirou em Luiz Henrique.  O subsecretário afirmou também que a investigação não aponta para outros envolvidos no crime.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Vila Velha.

O CRIME

Luiz Henrique Cordeiros de Araujo, de 27 anos, foi assassinado com três disparos na madrugada do dia 1º de janeiro deste ano, durante a celebração do ano novo. Ele estava na Praia da Costa com amigos e familiares e a motivação do crime teria sido uma briga no local.
Parentes do topógrafo relataram à Polícia Civil que a confusão teve início depois que duas meninas chutaram garrafas de bebida do grupo da vítima. Os dois grupos começaram a discutir e uma garrafa foi jogada na cabeça de um dos colegas de Luiz.

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Em seguida, um rapaz que estava com as meninas apareceu mostrando uma arma de fogo. Parentes da vítima disseram que o topógrafo e os colegas estavam prestes a ir embora quando esse rapaz atirou, atingindo Luiz.
A Guarda Municipal de Vila Velha socorreu a vítima para o Hospital Praia da Costa, mas o topógrafo não resistiu aos ferimentos.

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