Guarda prende suspeito de assassinato no réveillon em Vila Velha

Luiz Henrique foi assassinado após festa de réveillon na Praia da Costa Crédito: Reprodução

De acordo com o subsecretário da Guarda Municipal, Iuri Silva, as investigações da guarda em parceria com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha tiveram início logo após o crime. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão expedido.

"Como foi um crime de repercussão, a DHPP iniciou a investigação desde o fato e, por ter sido uma execução próxima a nossa base móvel, nós apoiamos no intuito de identificar os autores. Com o decorrer do tempo, surgiram as provas testemunhais e a DHPP fez o pedido de prisão dos envolvidos", disse.

Iuri Silva também afirmou que um comparsa do suspeito foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira (8), mas que o rapaz detido hoje (09) foi quem atirou em Luiz Henrique. O subsecretário afirmou também que a investigação não aponta para outros envolvidos no crime.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Vila Velha.

O CRIME

Luiz Henrique Cordeiros de Araujo, de 27 anos, foi assassinado com três disparos na madrugada do dia 1º de janeiro deste ano, durante a celebração do ano novo. Ele estava na Praia da Costa com amigos e familiares e a motivação do crime teria sido uma briga no local.

Parentes do topógrafo relataram à Polícia Civil que a confusão teve início depois que duas meninas chutaram garrafas de bebida do grupo da vítima. Os dois grupos começaram a discutir e uma garrafa foi jogada na cabeça de um dos colegas de Luiz.

Em seguida, um rapaz que estava com as meninas apareceu mostrando uma arma de fogo. Parentes da vítima disseram que o topógrafo e os colegas estavam prestes a ir embora quando esse rapaz atirou, atingindo Luiz.