Homem bate em namorada e quebra os pés durante fuga em Vila Velha

Um homem quebrou os dois pés ao fugir de abordagem policial na noite da última terça-feira (8), no bairro Vila Guaranhuns, em Vila Velha. Militares foram acionados para ir até o local para averiguar uma denúncia de que uma mulher teria sido agredida pelo namorado.
De acordo com a Polícia Militar, chegando próximo ao local, os policiais encontraram a mulher deitada no chão, desacordada por conta das agressões. Imediatamente, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante o procedimento médico, vizinhos informaram que o agressor estava no interior de uma casa com medo de ser agredido pela população.
Ainda de acordo com a PM, durante a fuga, o indivíduo pulou de um telhado e, quando caiu no chão, quebrou os dois pés. Militares foram até o local, confirmaram o fato e também acionaram o Samu para prestar socorro ao agressor. A mulher, durante atendimento médico, reconheceu o homem como companheiro e autor das agressões.
A equipe policial relatou que tanto a mulher quanto o homem apresentavam sinais de embriaguez. O agressor, após ser medicado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher. A vítima foi levada para o Hospital São Lucas, onde ficou internada.