Afinal, o que tinha na mala que mobilizou a polícia em Vila Velha?

"O equipamento de raio-x revelou o conteúdo da mala e permitiu seu manuseio com segurança, para uma verificação mais detalhada na sede da Cimesp, cujo conteúdo era apenas de roupas"

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a infração é considerada de menor potencial ofensivo. E a investigação terá início tão logo a ocorrência seja entregue, pela Polícia Militar, na Delegacia de Polícia Civil, concluiu.

Uma mala com conteúdo suspeito foi deixada dentro de um salão de beleza localizado na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, próximo à sede da prefeitura, por volta das 10h30 desta terça-feira (8). O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar foi acionado e chegou ao local por volta das 13h15. A avenida ficou interditada por cerca de 4 horas, sendo liberada às 14h30.