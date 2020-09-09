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4 horas de interdição

Afinal, o que tinha na mala que mobilizou a polícia em Vila Velha?

Trabalho de retirada da mala na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, exigiu a presença do esquadrão antibombas da PM

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 11:18
Mala é deixada em Coqueiral de Itaparica
Cimesp monitora suspeita de bomba em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Afinal, o que tinha na mala que mobilizou a polícia em Vila Velha
Lojas evacuadas, avenida interditada e esquadrão antibombas acionado. A mobilização foi grande depois de uma mala suspeita de conter explosivos ter sido deixada em um salão de beleza no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nesta terça-feira (8). No entanto, depois de quase quatro horas entre o isolamento da área e o trabalho da polícia, o perigo foi descartado. Mas o tinha na mala? Apenas peças de roupa. Nesta quinta-feira (10), o mistério sobre o caso foi solucionado pela dona do salão após receber a ligação de uma cliente, que contou o motivo de todo mal-entendido
Em contato com a reportagem nesta quarta-feira (9), a Polícia Militar informou que adotou todos os protocolos de segurança para realização do procedimento e que um equipamento de raio x, especializado para o tipo de ocorrência, revelou o conteúdo da mala e permitiu a retirada dela do local. Já na sede da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), uma verificação mais detalhada foi feita.
"O equipamento de raio-x revelou o conteúdo da mala e permitiu seu manuseio com segurança, para uma verificação mais detalhada na sede da Cimesp, cujo conteúdo era apenas de roupas"
Polícia Militar - Em nota enviada à reportagem
"A mala será entregue na Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis de investigação, completou a PM, em nota.

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Já a Polícia Civil informou que a análise inicial do caso indica a infração prevista no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. A pena prevista é de quinze dias a seis meses de prisão.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a infração é considerada de menor potencial ofensivo. E a investigação terá início tão logo a ocorrência seja entregue, pela Polícia Militar, na Delegacia de Polícia Civil, concluiu.

O CASO

Uma mala com conteúdo suspeito foi deixada dentro de um salão de beleza localizado na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, próximo à sede da prefeitura, por volta das 10h30 desta terça-feira (8). O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar foi acionado e chegou ao local por volta das 13h15. A avenida ficou interditada por cerca de 4 horas, sendo liberada às 14h30.

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