Afinal, o que tinha na mala que mobilizou a polícia em Vila Velha
Lojas evacuadas, avenida interditada e esquadrão antibombas acionado. A mobilização foi grande depois de uma mala suspeita de conter explosivos ter sido deixada em um salão de beleza no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nesta terça-feira (8). No entanto, depois de quase quatro horas entre o isolamento da área e o trabalho da polícia, o perigo foi descartado. Mas o tinha na mala? Apenas peças de roupa. Nesta quinta-feira (10), o mistério sobre o caso foi solucionado pela dona do salão após receber a ligação de uma cliente, que contou o motivo de todo mal-entendido.
Em contato com a reportagem nesta quarta-feira (9), a Polícia Militar informou que adotou todos os protocolos de segurança para realização do procedimento e que um equipamento de raio x, especializado para o tipo de ocorrência, revelou o conteúdo da mala e permitiu a retirada dela do local. Já na sede da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), uma verificação mais detalhada foi feita.
"O equipamento de raio-x revelou o conteúdo da mala e permitiu seu manuseio com segurança, para uma verificação mais detalhada na sede da Cimesp, cujo conteúdo era apenas de roupas"
"A mala será entregue na Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis de investigação, completou a PM, em nota.
Já a Polícia Civil informou que a análise inicial do caso indica a infração prevista no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. A pena prevista é de quinze dias a seis meses de prisão.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a infração é considerada de menor potencial ofensivo. E a investigação terá início tão logo a ocorrência seja entregue, pela Polícia Militar, na Delegacia de Polícia Civil, concluiu.
O CASO
Uma mala com conteúdo suspeito foi deixada dentro de um salão de beleza localizado na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, próximo à sede da prefeitura, por volta das 10h30 desta terça-feira (8). O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar foi acionado e chegou ao local por volta das 13h15. A avenida ficou interditada por cerca de 4 horas, sendo liberada às 14h30.