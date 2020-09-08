Esquadrão antibombas é acionado por causa de mala suspeita

Cimesp leva a mala para averiguação pormenorizada Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mala com conteúdo suspeito foi deixada dentro de um salão de beleza localizado na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha , próximo à sede da prefeitura, por volta das 10h30 desta terça-feira (08). O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar foi acionado e chegou ao local por volta das 13h15. A avenida ficou interditada por cerca de 4 horas, sendo liberada às 14h30.

Atualização: Por volta das 14h25, a PM informou para a reportagem que não foi identificado se há algum explosivo na mala e disse que o objeto será retirado para análise. De acordo com o Sargento Pereira, do esquadrão antibombas do Cimesp, foi feita uma avaliação do conteúdo suspeito através de raio-x. "Só teremos 100% de certeza do conteúdo depois de abrir a maleta, na nossa base, em ambiente adequado e longe do público. Lá tomaremos as medidas cabíveis. Há 90% de chances de não conter explosivos na mala. A pessoa, se tiver colocado um explosivo na mala, poderá ser responsabilizada, devendo então ser feita uma investigação pela Polícia Civil", explicou.

Atualização: Por volta das 18 horas, em resposta à demanda feita pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar enviou uma nota relatando que na manhã desta terça-feira o Ciodes recebeu a informação de que um homem teria saído de um veículo, entrado em um salão de beleza e colocado uma mala de viagem pesada dentro do estabelecimento, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. "Posteriormente, o indivíduo teria saído do local, entrado no carro e deixado o objeto dentro do salão. Com receio que dentro da mala houvesse um explosivo, a solicitante colocou o material do lado de fora do salão e pediu o apoio da Polícia Militar. Quando a PM chegou ao local, a Guarda Municipal já estava na região. O Esquadrão Antibomba da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) esteve no local e não constatou a presença de material explosivo. A mala foi transportada para a sede da Cimesp para finalização dos procedimentos", diz a nota.

De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha (PMVV) , um indivíduo teria deixado uma mala de porte grande, que supostamente teria explosivos no seu interior. "A Guarda Municipal já isolou a área e acionou o esquadrão antibombas da Polícia Militar, que chegou ao local, colocou uma espécie de câmera e investiga o que tem na mala", informou o órgão.

A rua foi fechada por questão de segurança e a situação está deixando as pessoas próximas ao local assustadas. A mala foi deixada dentro de um salão por um homem bem-vestido que disse que dentro dela havia uma bomba, segundo informou a dona do estabelecimento que, com medo, levou o objeto para a rua.

"Eu estava lavando o cabelo de uma cliente quando olhei para o lado e vi a mala. Uma menina disse: Acho que foi seu esposo quem deixou. Achei estranho e coloquei a mala para fora do salão. Uma das cabeleireiras viu quando o homem deixou a mala dizendo que tinha uma bomba dentro. A mala está muito pesada, deve ter mais de 20 quilos. Tive dificuldade de levar a mala para a rua", disse a dona do salão à reportagem da TV Gazeta.

Suspeita de bomba em Vila Velha