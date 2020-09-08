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Bloco na pista

Pedras de granito caem de carreta em Colatina e interditam BR 259

Veículo capotou, segundo informações da PRF. Acidente aconteceu próximo ao Trevo de Barbados no início da madrugada

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 08:19
Um acidente com uma carreta de granito deixou parte da BR 259, em Colatina, interditado na madrugada desta terça (8)
Um acidente com uma carreta de granito deixou parte da BR 259, em Colatina, interditado na madrugada desta terça (8) Crédito: PRF
Pedras de granito caem de carreta em Colatina e interdita BR 259
ATUALIZAÇÃO: A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho interditado foi liberado às 18h desta terça-feira (08).
Um acidente com uma carreta de granito, ocorrido por volta da meia-noite desta terça-feira (8), deixou parte da pista da BR 259, no KM 44, em Colatina, interditada. A pista, localizada próximo ao Trevo de Barbados,  com trânsito fluindo no sistema pare-siga.  
De acordo com a PRF, um bloco de granito se desprendeu, caindo sobre a rodovia. Outra pedra saiu rolando em direção a um barranco. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital  Sílvio Avidos, também em Colatina, para atendimentos de primeiros-socorros. A carreta foi retirada da pista na manhã desta terça. 
Segundo informações da TV Gazeta, o motorista seguia da Bahia para Cachoeiro de Itapemirim. O acidente deixou a pista da  BR 259 encharcada de óleo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a limpeza do local. Com o rolamento das pedras de granito, vários trechos da pista foram danificados, aparecendo crateras e buracos. Uma equipe do DNIT foi acionada para fazer os consertos. 
No início da tarde desta terça-feira (8),a BR 259 seguia operando em sistema de  pare e siga, segundo informações da PRF. 

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