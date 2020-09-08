Pedras de granito caem de carreta em Colatina e interditam BR 259

Um acidente com uma carreta de granito deixou parte da BR 259, em Colatina, interditado na madrugada desta terça (8) Crédito: PRF

Your browser does not support the audio element. Pedras de granito caem de carreta em Colatina e interdita BR 259

ATUALIZAÇÃO: A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho interditado foi liberado às 18h desta terça-feira (08).

Um acidente com uma carreta de granito, ocorrido por volta da meia-noite desta terça-feira (8), deixou parte da pista da BR 259, no KM 44, em Colatina, interditada. A pista, localizada próximo ao Trevo de Barbados, com trânsito fluindo no sistema pare-siga.

De acordo com a PRF, um bloco de granito se desprendeu, caindo sobre a rodovia. Outra pedra saiu rolando em direção a um barranco. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Sílvio Avidos, também em Colatina, para atendimentos de primeiros-socorros. A carreta foi retirada da pista na manhã desta terça.

Segundo informações da TV Gazeta, o motorista seguia da Bahia para Cachoeiro de Itapemirim. O acidente deixou a pista da BR 259 encharcada de óleo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a limpeza do local. Com o rolamento das pedras de granito, vários trechos da pista foram danificados, aparecendo crateras e buracos. Uma equipe do DNIT foi acionada para fazer os consertos.