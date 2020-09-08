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Vila Velha

Rapaz de 19 anos sobrevive após levar sete tiros em Cobilândia

Testemunhas afirmaram que esta é a segunda tentativa de homicídio contra jovem. Há seis meses, ele passou por uma emboscada, levando dois tiros

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 10:40
Crime contra rapaz de 19 anos ocorreu próximo a uma igreja do bairro Cobilândia, na Rua Teolândia
Crime contra rapaz de 19 anos ocorreu próximo a uma igreja do bairro Cobilândia, na Rua Teolândia Crédito: Google Street View/Reprodução
Um rapaz de 19 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta segunda (8), em Cobilândia, Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 19h30, na Rua Teolândia, próximo à Igreja Maranata.   
De acordo com informações da TV Gazeta,  o jovem estava em companhia da namorada, em frente a sua casa. Os homens, sem motivo aparente, começaram a atirar contra a vítima, que está desempregado. 

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O rapaz tinha sete tiros e mesmo assim sobreviveu. Ele foi levado por familiares ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Seu estado de saúde não foi informado até o fechamento da matéria. Procurada pela reportagem, as polícias civil e militar não deram detalhes sobre os possíveis motivos do crime.
Testemunhas afirmaram que esta é a segunda tentativa de homicídio contra o rapaz. Há seis meses, ele passou por uma emboscada, levando dois tiros. A vítima foi submetida a uma cirurgia e se recuperou.  

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