Rapaz de 19 anos sobrevive após levar sete tiros em Cobilândia

Crime contra rapaz de 19 anos ocorreu próximo a uma igreja do bairro Cobilândia, na Rua Teolândia Crédito: Google Street View/Reprodução

Um rapaz de 19 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta segunda (8), em Cobilândia, Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 19h30, na Rua Teolândia, próximo à Igreja Maranata.

De acordo com informações da TV Gazeta, o jovem estava em companhia da namorada, em frente a sua casa. Os homens, sem motivo aparente, começaram a atirar contra a vítima, que está desempregado.

O rapaz tinha sete tiros e mesmo assim sobreviveu. Ele foi levado por familiares ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Seu estado de saúde não foi informado até o fechamento da matéria. Procurada pela reportagem, as polícias civil e militar não deram detalhes sobre os possíveis motivos do crime.