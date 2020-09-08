Ex-prefeito de Baixo Guandu Armando Viola morre vítima de Covid-19

Morreu na madrugada desta terça-feira (8), em um hospital de Linhare s, no Norte do Estado, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Baixo Guandu , Armando Batista Viola, de 76 anos. O político estava internado devido à infecção urinária grave e também foi diagnosticado com a Covid-19

De acordo com informações de familiares, Armando foi internado na última sexta-feira (4) e no sábado (5) foi transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Na madrugada desta terça-feira (8), ele precisou ser intubado e, logo depois, sofreu uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo. Os familiares não deram detalhes sobre o sepultamento.

BIOGRAFIA

Armando Batista Viola, de 76 anos, foi vereador e também prefeito de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, entre os anos de 1966 e 1973. Em 1986 foi eleito deputado estadual constituinte, iniciando seu segundo mandato em fevereiro do ano seguinte.

Em 1993, Armando tomou posse como deputado federal na Câmara dos Deputados e em 1997 foi nomeado procurador-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Ele também foi secretário de planejamento da Prefeitura de Linhares, cidade onde residia atualmente.

HOMENAGENS

A Prefeitura de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado e a Prefeitura de Linhares, na Região Norte, decretaram luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado. O atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Erick Musso, também lamentou a morte de Armando.

"É com tristeza que recebi a notícia do falecimento do ex-deputado Armando Viola. Mais uma vítima da Covid-19. Iniciou carreira política em Baixo Guandu como vereador, foi prefeito do município e deputado estadual por dois mandatos. Que Deus conforte a família!", escreveu em uma publicação nas redes sociais.