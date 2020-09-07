Colatina não registra mortes por coronavírus há seis dias Crédito: João Henrique Castro

O município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, está há seis dias sem registrar óbitos pela Covid-19 , doença provocada pelo novo coronavírus, de acordo com os dados divulgados nos boletins epidemiológicos da prefeitura da cidade

As últimas mortes foram contabilizadas, pela administração municipal, na terça-feira, dia 1° de setembro. Na data, a cidade registrou três óbitos pelo novo coronavírus.

A cidade, que contabiliza 5.698 casos confirmados do novo coronavírus, registrou 112 mortes de pacientes diagnosticados com a doença desde o início da pandemia. A taxa de letalidade, segundo a Secretária de Estado da Saúde (Sesa), é de 2% no município.

NOVO MAPA DE RISCO

Nesta segunda-feira (7), a cidade registrou apenas um caso confirmado da doença. A data marca o início da validade do novo Mapa de Risco, do governo do Estado, que manteve a classificação do município em risco moderado de transmissão da doença.