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Pandemia no ES

Colatina não registra mortes por coronavírus há seis dias

Os últimos óbitos foram contabilizados pela administração municipal na terça-feira, dia 1° de setembro

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 17:36
Colatina não registra mortes por coronavírus há seis dias Crédito: João Henrique Castro
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, está há seis dias sem registrar óbitos pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, de acordo com os dados divulgados nos boletins epidemiológicos da prefeitura da cidade.
As últimas mortes foram contabilizadas, pela administração municipal, na terça-feira, dia 1° de setembro.  Na data, a cidade registrou três óbitos pelo novo coronavírus.  

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A cidade, que contabiliza 5.698 casos confirmados do novo coronavírus, registrou 112 mortes de pacientes diagnosticados com a doença desde o início da pandemia. A taxa de letalidade, segundo a Secretária de Estado da Saúde (Sesa), é de 2% no município.

NOVO MAPA DE RISCO

Nesta segunda-feira (7), a cidade registrou apenas um caso confirmado da doença. A data marca o início da validade do novo Mapa de Risco, do governo do Estado, que manteve a classificação do município em risco moderado de transmissão da doença.
Novo mapa de risco em vigor a partir desta segunda-feira (07)
Novo mapa de risco em vigor a partir desta segunda-feira (07) Crédito: Governo do Estado

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