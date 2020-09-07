Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Feriadão é marcado por praias lotadas no Sul do ES

Em Iriri, no município de Anchieta, houve aglomeração e apreensão de caixas de som. Já em Piúma, mesmo proibidas, mesas e cadeiras foram colocadas na areia

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 17:10
Praia de Iriri ficou lotada neste domingo
Praia de Iriri ficou lotada neste domingo (06)  Crédito: Internauta
O feriadão no Litoral Sul do Espírito Santo foi marcado por praias lotadas e desrespeito às determinações para evitar a transmissão do novo coronavírus. Na praia de Iriri, em Anchieta, a polícia apreendeu caixas de som neste domingo (06). Já em Piúma, mesas e cadeiras foram colocadas na areia da praia, em desacordo com decreto municipal.
O município de Anchieta, que está no risco moderado conforme o Mapa de Gestão de Risco do Governo do Estado, não proibiu a permanência das pessoas nas praias, desde que respeitassem as regras e evitassem a aglomeração. Mas o registro de internautas mostrou que nada disso aconteceu.
No domingo à tarde, por volta das 18h, as guardas municipal e ambiental, com apoio da Polícia Militar, fizeram uma ação de orientação em Iriri, dispersando as aglomerações e também apreendendo caixas de som. Segundo a prefeitura, foram aplicadas multas a alguns infratores.
Caixas de som em meio a aglomeração em Iriri foram apreendidas
Caixas de som em meio a aglomeração em Iriri foram apreendidas Crédito: Divulgação/ PMA
Na tarde desta segunda (07), a ação iria continuar, de acordo com o município. A prefeitura informou ainda que está orientando turistas e moradores nos balneários sobre o uso de máscara tanto nas praias como nos comércios.

PIÚMA

Assim como Anchieta, o balneário de Piúma começou a semana no risco moderado. Mas até o domingo estava em risco alto, e o feriado também atraiu muitas pessoas à praia Central, mesmo com a permanência proibida nas praias, conforme decreto do município.
Imagens registradas pela equipe da TV Gazeta Sul mostraram quiosques abertos e com as cadeiras na areia, o que também estava proibido. A reportagem fez contato com a assessoria do município para saber se há ação da fiscalização, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.
Praia Central em Piúma neste domingo (06)
Praia Central em Piúma neste domingo (06) Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Veja Também

Mesmo com praia fechada, turistas usam trechos mais afastados para fazer aglomeração em Guriri

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados