Feriadão é marcado por praias lotadas no Sul do ES

O feriadão no Litoral Sul do Espírito Santo foi marcado por praias lotadas e desrespeito às determinações para evitar a transmissão do novo coronavírus. Na praia de Iriri, em Anchieta, a polícia apreendeu caixas de som neste domingo (06). Já em Piúma, mesas e cadeiras foram colocadas na areia da praia, em desacordo com decreto municipal.
O município de Anchieta, que está no risco moderado conforme o Mapa de Gestão de Risco do Governo do Estado, não proibiu a permanência das pessoas nas praias, desde que respeitassem as regras e evitassem a aglomeração. Mas o registro de internautas mostrou que nada disso aconteceu.
No domingo à tarde, por volta das 18h, as guardas municipal e ambiental, com apoio da Polícia Militar, fizeram uma ação de orientação em Iriri, dispersando as aglomerações e também apreendendo caixas de som. Segundo a prefeitura, foram aplicadas multas a alguns infratores.
Na tarde desta segunda (07), a ação iria continuar, de acordo com o município. A prefeitura informou ainda que está orientando turistas e moradores nos balneários sobre o uso de máscara tanto nas praias como nos comércios.
PIÚMA
Assim como Anchieta, o balneário de Piúma começou a semana no risco moderado. Mas até o domingo estava em risco alto, e o feriado também atraiu muitas pessoas à praia Central, mesmo com a permanência proibida nas praias, conforme decreto do município.
Imagens registradas pela equipe da TV Gazeta Sul mostraram quiosques abertos e com as cadeiras na areia, o que também estava proibido. A reportagem fez contato com a assessoria do município para saber se há ação da fiscalização, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.