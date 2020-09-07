Feriadão é marcado por praias lotadas no Sul do ES

Na tarde desta segunda (07), a ação iria continuar, de acordo com o município. A prefeitura informou ainda que está orientando turistas e moradores nos balneários sobre o uso de máscara tanto nas praias como nos comércios.

Imagens registradas pela equipe da TV Gazeta Sul mostraram quiosques abertos e com as cadeiras na areia, o que também estava proibido. A reportagem fez contato com a assessoria do município para saber se há ação da fiscalização, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.