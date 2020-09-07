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Pandemia

Covid-19: ES registra 12 mortes e 288 casos nas últimas 24 horas

Dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e mostram que o Estado já soma 115.793 casos da doença e 3.268 óbitos desde o começo da pandemia

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 17:02
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.268 mortes e 115.793 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (07). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 288 novos casos e 12 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.222 registros da doença, seguida por Vitória (14.098), Serra (13.991) e Cariacica (10.951). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.920 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, xxx pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de % e, até agora, 319.397 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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