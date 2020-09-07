Covid-19: ES registra 12 mortes e 288 casos nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.268 mortes e 115.793 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (07). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 288 novos casos e 12 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.222 registros da doença, seguida por Vitória (14.098), Serra (13.991) e Cariacica (10.951). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.920 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, xxx pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de % e, até agora, 319.397 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.