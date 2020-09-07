Sem público, solenidade restrita marca celebração de 7 de setembro no ES

De acordo com informações do governo, quatro helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) sobrevoaram o 38° BI com as bandeiras do Brasil e Espírito Santo. Os militares prestaram continências às autoridades de dentro dos helicópteros que seguiram pelas orlas da cidade de Vitória e Vila Velha.

O governador do Estado, Renato Casagrande, falou sobre a solenidade ser realizada de forma restrita e ressaltou os desafios que ainda necessitam ser enfrentados, dizendo que este ano foi totalmente diferente dos demais. Seguimos as orientações dos profissionais de saúde. Mas não podíamos deixar de fazer essa homenagem ao Brasil. Temos de comemorar, mas sabemos dos desafios. A pandemia é um desafio, a desigualdade e concentração de riqueza são outros desafios que também temos de enfrentar. Uma nação vive de símbolos e o 7 de setembro é um símbolo importante. Fazer este registro, esta homenagem é mostrar o sentimento de brasilidade, um espírito de nação", pontuou.