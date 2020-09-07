Sem público, solenidade restrita marca celebração de 7 de setembro no ES

A solenidade de 7 de Setembro, tradicionalmente conhecida pelos desfiles cívico-militares, foi cancelada este ano em razão da pandemia do novo coronavírus e dos protocolos que vêm sendo seguidos no Estado. O Governo do Espírito Santo realizou então, na manhã desta segunda-feira (07), o evento de Independência, em solenidade restrita no 38º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército, na Prainha, em Vila Velha.
O governador do Estado, Renato Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes, e o comandante da Guarda Civil de Vila Velha, Yuri de Souza Silva, hastearam as bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e do município, respectivamente. Durante a solenidade, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19.
De acordo com informações do governo, quatro helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) sobrevoaram o 38° BI com as bandeiras do Brasil e Espírito Santo. Os militares prestaram continências às autoridades de dentro dos helicópteros que seguiram pelas orlas da cidade de Vitória e Vila Velha.
O governador do Estado, Renato Casagrande, falou sobre a solenidade ser realizada de forma restrita e ressaltou os desafios que ainda necessitam ser enfrentados, dizendo que este ano foi totalmente diferente dos demais. Seguimos as orientações dos profissionais de saúde. Mas não podíamos deixar de fazer essa homenagem ao Brasil. Temos de comemorar, mas sabemos dos desafios. A pandemia é um desafio, a desigualdade e concentração de riqueza são outros desafios que também temos de enfrentar. Uma nação vive de símbolos e o 7 de setembro é um símbolo importante. Fazer este registro, esta homenagem é mostrar o sentimento de brasilidade, um espírito de nação", pontuou.
Também estiveram presentes: o comandante da Capitania dos Portos no Espírito Santo, capitão de Mar e Guerra, Washington Luis de Paula; o comandante do 38º BI, coronel Marcelo Alves Pinto; o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ofranti Ramalho; o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira; e o comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiro do Espírito Santo, capitão de Fragata Márcio Hersher Stalone.