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Independência do Brasil

Sem público, solenidade restrita marca celebração de 7 de setembro no ES

A solenidade de 7 de Setembro, tradicionalmente conhecida pelos desfiles cívico-militares, foi cancelada este ano em razão da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 12:01
Cerimônia restrita é realizada pelo Governo do ES para celebrar o 7 de setembro
Cerimônia restrita é realizada pelo Governo do ES para celebrar o 7 de setembro Crédito: Hélio Filho | Secom
A solenidade de 7 de Setembro, tradicionalmente conhecida pelos desfiles cívico-militares, foi cancelada este ano em razão da pandemia do novo coronavírus e dos protocolos que vêm sendo seguidos no Estado. O Governo do Espírito Santo realizou então, na manhã desta segunda-feira (07), o evento de Independência, em solenidade restrita no 38º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército, na Prainha, em Vila Velha.
O governador do Estado, Renato Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes, e o comandante da Guarda Civil de Vila Velha, Yuri de Souza Silva, hastearam as bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e do município, respectivamente. Durante a solenidade, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19.
Solenidade restrita marca celebração do dia 7 de setembro
Solenidade restrita marca celebração do dia 7 de setembro Crédito: Hélio Filho | Secom
De acordo com informações do governo, quatro helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) sobrevoaram o 38° BI com as bandeiras do Brasil e Espírito Santo. Os militares prestaram continências às autoridades de dentro dos helicópteros que seguiram pelas orlas da cidade de Vitória e Vila Velha.
O governador do Estado, Renato Casagrande, falou sobre a solenidade ser realizada de forma restrita e ressaltou os desafios que ainda necessitam ser enfrentados, dizendo que este ano foi totalmente diferente dos demais. Seguimos as orientações dos profissionais de saúde. Mas não podíamos deixar de fazer essa homenagem ao Brasil. Temos de comemorar, mas sabemos dos desafios. A pandemia é um desafio, a desigualdade e concentração de riqueza são outros desafios que também temos de enfrentar. Uma nação vive de símbolos e o 7 de setembro é um símbolo importante. Fazer este registro, esta homenagem é mostrar o sentimento de brasilidade, um espírito de nação", pontuou.
Também estiveram presentes: o comandante da Capitania dos Portos no Espírito Santo, capitão de Mar e Guerra, Washington Luis de Paula; o comandante do 38º BI, coronel Marcelo Alves Pinto; o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ofranti Ramalho; o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira; e o comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiro do Espírito Santo, capitão de Fragata Márcio Hersher Stalone.

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