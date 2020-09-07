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Grande Vitória

Helicópteros desfilam com bandeiras do Espírito Santo e do Brasil

Alternativa aos tradicionais desfiles de 7 de setembro, aeronaves circularam na orla de Camburi e na de Vila Velha com bandeiras penduradas neste Dia da Independência

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 10:27
Dia da Independência: helicópteros desfilam com bandeiras do Brasil e do Espírito Santo na Praia de Camburi, Jardim Camburi, em Vitória nesta segunda, 7 de setembro
Dia da Independência: helicópteros desfilam com bandeiras do Brasil e do Espírito Santo na Praia de Camburi, Jardim Camburi, em Vitória nesta segunda, 7 de setembro Crédito: Fabiola Permuy
Helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) acabaram chamando a atenção de quem estava nas praias de Camburi, em Vitória, e na orla de Vila Velha, além de  moradores das duas regiões na manhã desta segunda (7).
Pelo 7 de setembro, quando é celebrado o Dia da Independência, as aeronaves "desfilaram" com as bandeiras do Espírito Santo e do Brasil para não deixarem a data passar em branco. A ação é uma alternativa aos tradicionais desfiles que são feitos todos os anos, mas que, em meio à pandemia do coronavírus, não puderam ser realizados. 

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Na Praia de Camburi, vídeo enviado à reportagem mostra que os helicópteros sobrevoaram a região próxima à Avenida Norte Sul por volta das 9h45. Quatro aeronaves, lado a lado, circularam pela orla com as duas bandeiras penduradas. Já em Vila Velha, os helicópteros passaram pela orla por volta das 10h20. 

Helicópteros desfilam com bandeiras do Espírito Santo e do Brasil

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