Helicópteros desfilam com bandeiras do Espírito Santo e do Brasil

Helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) acabaram chamando a atenção de quem estava nas praias de Camburi, em Vitória, e na orla de Vila Velha, além de moradores das duas regiões na manhã desta segunda (7).
Pelo 7 de setembro, quando é celebrado o Dia da Independência, as aeronaves "desfilaram" com as bandeiras do Espírito Santo e do Brasil para não deixarem a data passar em branco. A ação é uma alternativa aos tradicionais desfiles que são feitos todos os anos, mas que, em meio à pandemia do coronavírus, não puderam ser realizados.
Na Praia de Camburi, vídeo enviado à reportagem mostra que os helicópteros sobrevoaram a região próxima à Avenida Norte Sul por volta das 9h45. Quatro aeronaves, lado a lado, circularam pela orla com as duas bandeiras penduradas. Já em Vila Velha, os helicópteros passaram pela orla por volta das 10h20.