Helicópteros desfilam com bandeiras do Espírito Santo e do Brasil

Dia da Independência: helicópteros desfilam com bandeiras do Brasil e do Espírito Santo na Praia de Camburi, Jardim Camburi, em Vitória nesta segunda, 7 de setembro

Helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) acabaram chamando a atenção de quem estava nas praias de Camburi, em Vitória, e na orla de Vila Velha, além de moradores das duas regiões na manhã desta segunda (7).

Na Praia de Camburi, vídeo enviado à reportagem mostra que os helicópteros sobrevoaram a região próxima à Avenida Norte Sul por volta das 9h45. Quatro aeronaves, lado a lado, circularam pela orla com as duas bandeiras penduradas. Já em Vila Velha, os helicópteros passaram pela orla por volta das 10h20.