ES registra 14 mortes e 333 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.256 mortes e 115.505 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (06). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 333 novos casos e 14 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.222 registros da doença, seguida por Vitória (14.098), Serra (13.991) e Cariacica (10.951). Já nos números divulgados por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.917 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 104.554 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 319.397 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.