ES registra 14 mortes e 333 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.222 registros da doença, seguida por Vitória (14.098), Serra (13.991) e Cariacica (10.951). Já nos números divulgados por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.917 moradores infectados.

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 104.554 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 319.397 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.