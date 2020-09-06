Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aulas presenciais

Alunos mais novos do fundamental no ES devem voltar à escola em novembro

Se o retorno escalonado das aulas tiver início no dia 1º de outubro, as séries iniciais terão atividades presenciais no final do ano, de acordo com o Plano de Retomada da Sedu

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 21:04
Fotos de sala de aula vazia - banco de imagens
Plano de retomada prevê retorno de alunos das séries iniciais do ensino fundamental somente em novembro Crédito: Jcomp/Freepik
expectativa do governo estadual é de que aulas da educação básica retornem no Espírito Santo de forma escalonada a partir de 1º de outubro.  Se essa previsão de concretizar, os primeiros alunos a terem aulas presenciais serão os de nível médio. Já as séries iniciais do ensino fundamental só devem voltar para a escola em novembro. É o que propõe o Plano de Retomada da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), disponibilizado neste sábado (05) para consulta pública.
No cronograma estipulado dentro do Plano de Retomada, o retorno das atividades seria dividido em quatro etapas. A primeira etapa será para acolhimento e planejamento dos professores e duraria sete dias. A segunda teria o retorno dos alunos do ensino médio, da educação profissional e educação de jovens e adultos (EJA), com duração de 15 dias por conta do revezamento semanal. A terceira contemplaria o retorno dos alunos dos anos finais do ensino fundamental, também com duração de 15 dias. E, por último, na quarta etapa, o retorno dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental, também considerando o revezamento semanal e o período de 15 dias.
Cronograma de retorno às atividades presenciais
Cronograma de retorno às atividades presenciais nas escolas Crédito: Governo do Estado

Veja Também

Quem é considerado do grupo de risco na volta às aulas presenciais do ES

ES propõe volta às aulas na rede estadual com metade dos alunos em regime presencial

Sendo assim, os alunos das séries iniciais do ensino fundamental voltariam às atividades presenciais somente na primeira quinzena de novembro, caso a expectativa do governo do Estado para retomada das aulas no dia 1 de outubro se concretize, já que haveria uma janela de sete dias para retorno dos professores e outras duas que somam 30 dias para o retorno e revezamento de alunos nas etapas anteriores.

PLANO JÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA

As propostas do governo do Estado constam no Plano de Retomada das Aulas Presenciais para a Educação Básica nas escolas da Rede Estadual. O documento está disponível para consulta pública no site da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A população tem até o dia 14 de setembro para manifestar opiniões. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as atividades presenciais estão suspensas até o dia 30 deste mês.

ENSINO SUPERIOR JÁ EM SETEMBRO

Enquanto a volta da educação básica está em análise, o retorno do ensino superior já está marcado. Faculdades poderão receber os alunos a partir do dia 14 de setembro.
A partir do dia 14 de setembro, retiramos restrições às atividades de nível superior. Tanto nível superior, 3º grau, mestrado, doutorado, especialização. Isso inclui também aqueles que estão concluindo cursos técnicos do Senai, Governo do Estado, por exemplo. Instituição que não quiser retornar, pode continuar com atividades remotas, afirmou  governador Renato Casagrande em pronunciamento na noite de sexta-feira (04). 

Veja Também

Coronavírus: ES passa dos 115 mil casos e totaliza 3.242 mortes

"Praticamente fechamos a curva", diz secretário sobre novos casos de Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados