Alunos mais novos do fundamental no ES devem voltar à escola em novembro

A expectativa do governo estadual é de que aulas da educação básica retornem no Espírito Santo de forma escalonada a partir de 1º de outubro. Se essa previsão de concretizar, os primeiros alunos a terem aulas presenciais serão os de nível médio. Já as séries iniciais do ensino fundamental só devem voltar para a escola em novembro. É o que propõe o Plano de Retomada da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), disponibilizado neste sábado (05) para consulta pública.
No cronograma estipulado dentro do Plano de Retomada, o retorno das atividades seria dividido em quatro etapas. A primeira etapa será para acolhimento e planejamento dos professores e duraria sete dias. A segunda teria o retorno dos alunos do ensino médio, da educação profissional e educação de jovens e adultos (EJA), com duração de 15 dias por conta do revezamento semanal. A terceira contemplaria o retorno dos alunos dos anos finais do ensino fundamental, também com duração de 15 dias. E, por último, na quarta etapa, o retorno dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental, também considerando o revezamento semanal e o período de 15 dias.
Sendo assim, os alunos das séries iniciais do ensino fundamental voltariam às atividades presenciais somente na primeira quinzena de novembro, caso a expectativa do governo do Estado para retomada das aulas no dia 1 de outubro se concretize, já que haveria uma janela de sete dias para retorno dos professores e outras duas que somam 30 dias para o retorno e revezamento de alunos nas etapas anteriores.
PLANO JÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA
As propostas do governo do Estado constam no Plano de Retomada das Aulas Presenciais para a Educação Básica nas escolas da Rede Estadual. O documento está disponível para consulta pública no site da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A população tem até o dia 14 de setembro para manifestar opiniões. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as atividades presenciais estão suspensas até o dia 30 deste mês.
ENSINO SUPERIOR JÁ EM SETEMBRO
Enquanto a volta da educação básica está em análise, o retorno do ensino superior já está marcado. Faculdades poderão receber os alunos a partir do dia 14 de setembro.
A partir do dia 14 de setembro, retiramos restrições às atividades de nível superior. Tanto nível superior, 3º grau, mestrado, doutorado, especialização. Isso inclui também aqueles que estão concluindo cursos técnicos do Senai, Governo do Estado, por exemplo. Instituição que não quiser retornar, pode continuar com atividades remotas, afirmou governador Renato Casagrande em pronunciamento na noite de sexta-feira (04).