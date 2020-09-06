Alunos mais novos do fundamental no ES devem voltar à escola em novembro

Sendo assim, os alunos das séries iniciais do ensino fundamental voltariam às atividades presenciais somente na primeira quinzena de novembro, caso a expectativa do governo do Estado para retomada das aulas no dia 1 de outubro se concretize, já que haveria uma janela de sete dias para retorno dos professores e outras duas que somam 30 dias para o retorno e revezamento de alunos nas etapas anteriores.