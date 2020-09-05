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Pandemia

Coronavírus: ES passa dos 115 mil casos e totaliza 3.242 mortes

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas a doença infectou 472 pessoas e provocou sete óbitos no Espírito Santo

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 16:57
Swab para teste de Covid-19
Kits para teste de Covid-19:  já foram realizados no Espírito Santo mais de 318 mil exames para detectar a doença  Crédito: Pixabay
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.242 mortes e 115.172 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (05). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, a doença infectou 472 pessoas e provocou 7 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.158 registros da doença, seguida por Vitória (14.076), Serra (14 mil) e Cariacica (10.904). Já nos números divulgados por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.915 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 104.256 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,81% e, até agora, 318.084 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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