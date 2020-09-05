Coronavírus: ES passa dos 115 mil casos e totaliza 3.242 mortes

Kits para teste de Covid-19: já foram realizados no Espírito Santo mais de 318 mil exames para detectar a doença

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 104.256 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,81% e, até agora, 318.084 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.