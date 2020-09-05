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Autorizados já na segunda

Vitória e Serra: shoppings só voltam a funcionar em horário normal após feriado

Governo liberou a ampliação de funcionamento após os dois municípios terem sido classificados como risco baixo para a Covid-19, no Mapa de Risco

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 12:01
Com pouco movimento, Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar
Shoppings em Vitória e na Serra  foram autorizados a funcionar em horário normal Crédito: Fernando Madeira
Vitória e Serra - Shoppings só voltam a funcionar em horário normal após feriado
Com as mudanças na classificação de risco de Vitória e Serra quanto ao contágio da Covid-19 pelo governo do Estado, passando para risco baixo, os shoppings desses municípios vão voltar a atender nos horários de funcionamento completo, podendo abrir das 10h às 22h, e aos domingos. Porém, os estabelecimentos só poderão ter metade da capacidade do número de clientes.
No entanto, por conta do feriado de 7 de setembro, os shoppings da Serra só adotarão o novo horário a partir da terça-feira (8), e os de Vitória, a partir da quarta (9), já que na Capital é feriado também na terça-feira, de aniversário da cidade.  
Os shoppings de Vila Velha e Cariacica, seguirão com as mesmas limitações anteriores, já que ainda estão em risco moderado, e podem abrir das 12h às 20h.
Mesmo que as mudanças já passem a valer a partir de segunda-feira, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) explicou que  a próxima semana ainda será de adaptação.
O coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, afirmou que após os feriados,  os shoppings abrirão das 10h às 22h, mas que a abertura das lojas  neste horário ainda será facultativa esta semana, nos períodos de 10h às 12h e das 20h às 22h. "Vamos ter a próxima semana de adaptação, mas acreditamos que a partir do próximo sábado, as lojas já estejam abrindo em horário normal."
O motivo desta flexibilização é porque muitos lojistas que estavam adotando turno único para os funcionários, agora precisarão ampliar seu atendimento, se reestruturando. Ele ressaltou que a medida veio em boa hora, principalmente durante essa semana de promoções no comércio, com a Semana do Brasil. "As pessoas terão mais tempo para comprar."

PEDIDO PARA VILA VELHA E CARIACICA

Além da decisão para a Capital e para a Serra, a Abrasce pleiteia outras liberações junto ao governo para os shoppings de Vila Velha e Serra, tentando a permissão para que as lojas dos shoppings também possam funcionar aos domingos.
Atualmente, somente os restaurantes localizados nas praças de alimentação podem abrir as portas nesse dia, das 12 às 18 horas  mesmo horário de funcionamento nos demais dias. Já as lojas só podem funcionar de segunda a sábado, de 12 às 20 horas.

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ENTENDA COMO FICAM OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

  • SHOPPING VITÓRIA

    Sábado (5): 
    Lojas: 12 às 20 horas
    Praça de Alimentação: funcionamento das 12h às 18h;

    Domingo (6):
    Praça de Alimentação: funcionamento das 12h às 18h;

    Segunda (7) e terça (8):
    Praça de Alimentação: funcionamento das 12h às 18h;
    Lojas: funcionamento das 13h às 20h, sendo facultada a abertura das 12h às 13h;

    A partir de quarta-feira (9):
    Lojas e Praça de Alimentação: funcionamento das 10h às 22h
  • SHOPPINGS MONTSERRAT E MESTRE ÁLVARO (SERRA)

    Sábado (5) e segunda (7):
    Lojas: 12 às 20 horas
    Praça de Alimentação: funcionamento das 12h às 18h;

    Domingo (6):
    Praça de Alimentação: funcionamento das 12h às 18h;

    A partir de terça-feira (8):
    Lojas e Praça de Alimentação: funcionamento das 10h às 22h

VEJA OS MUNICÍPIOS QUE ESTÃO EM RISCO BAIXO:

  • Alegre,
  • Alto Rio Novo
  • Aracruz
  •  Atílio Vivácqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Castelo  
  • Divino de São Lourenço
  • Fundão
  • Ibiraçu
  • Iconha
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • João Neiva
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Presidente Kennedy  
  • Santa Leopoldina
  • São Gabriel da Palha
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São José do Calçado
  • Serra
  • Venda Nova do Imigrante
  • Vitória

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