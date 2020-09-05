Veja o que pode funcionar em Vitória e Serra agora que estão no baixo risco

Bares em Vitória e na Serra estão autorizados a funcionar a partir de segunda-feira (7), mas deverão manter o distanciamento Crédito: Vitor Jubini

Vitória e Serra estarão, a partir da próxima segunda-feira (7), classificados no risco baixo para a Covid-19 , o que flexibiliza ainda mais as atividades que podem ser realizadas nos municípios. Com um contingente de quase 900 mil moradores - as cidades estão entre as mais populosas do Espírito Santo - não haverá mais restrição de horário nos estabelecimentos liberados para funcionar.

A decisão favorável da Justiça ao Estado tem apenas oito dias, mas foi o prazo suficiente para que tanto Vitória quanto a Serra alcançassem os indicadores da nova matriz da Covid-19 e fossem classificados no menor nível de risco a partir dos eixos de ameaça e vulnerabilidade, liberando bares e acabando com o limite no horário de funcionamento dos demais estabelecimentos.

No eixo "ameaça", número de casos ativos (pessoas que podem transmitir a doença) dos últimos 28 dias e testagem por mil habitantes têm, cada um, peso de 30% na análise. Já a média de mortes, 40%. No eixo "vulnerabilidade" é considerada a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI no Estado, que atualmente está em 54% e já esteve próximo de 90%.

DESEMPENHO

coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, comandante do Nesse contexto, o, comandante do Corpo de Bombeiros , que participa da elaboração da matriz, relaciona o desempenho de Vitória e Serra para que saíssem do risco moderado para o baixo.

Em relação aos casos ativos e testagem por mil habitantes, cada um dos municípios apresentou indicadores que os classificou com nível de ameaça leve. Já na média móvel de mortes de 14 dias, a ameaça foi considerada moderada para ambos. Na capital, houve 11 óbitos nas últimas duas semanas, o que resultou em uma média de 0,79. Na Serra, foram 16 mortes, ou um indicador de 1,14. No balanço de todos resultados, os dois municípios conseguiram entrar no menor nível de risco.

Os dados foram apresentados no início da noite desta sexta-feira (4) pelo coronel Cerqueira, em pronunciamento junto ao governador Renato Casagrande , que ressaltou: "risco baixo não é ausência de risco. O que pode acontecer, o que está liberado, são as atividades em horário normal. Não tem mais restrição de horário de funcionamento de comércio, restaurante, bares, mas tudo tem que ser dentro do protocolo que já foi orientado".

Isso significa, conforme ressalta Casagrande, a necessidade de manter o distanciamento dentro dos estabelecimentos e nas filas, uso de máscara ao sair de casa, reforço nas medidas de higiene.

MEDIDAS A SEREM OBSERVADAS PELOS MUNICÍPIOS