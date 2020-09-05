Veja o que pode funcionar em Vitória e Serra agora que estão no baixo risco

Vitória e Serra estarão, a partir da próxima segunda-feira (7), classificados no risco baixo para a Covid-19, o que flexibiliza ainda mais as atividades que podem ser realizadas nos municípios. Com um contingente de quase 900 mil moradores - as cidades estão entre as mais populosas do Espírito Santo - não haverá mais restrição de horário nos estabelecimentos liberados para funcionar.
O risco baixo nos dois municípios da Grande Vitória agora permite, inclusive, a abertura de bares, cujo funcionamento estava proibido desde o início da pandemia. A restrição foi até motivo de ação judicial proposta pelo governo do Estado, depois que a Câmara de Vitória sancionou lei liberando a atividade e desrespeitando o decreto estadual.
A decisão favorável da Justiça ao Estado tem apenas oito dias, mas foi o prazo suficiente para que tanto Vitória quanto a Serra alcançassem os indicadores da nova matriz da Covid-19 e fossem classificados no menor nível de risco a partir dos eixos de ameaça e vulnerabilidade, liberando bares e acabando com o limite no horário de funcionamento dos demais estabelecimentos.
No eixo "ameaça", número de casos ativos (pessoas que podem transmitir a doença) dos últimos 28 dias e testagem por mil habitantes têm, cada um, peso de 30% na análise. Já a média de mortes, 40%. No eixo "vulnerabilidade" é considerada a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI no Estado, que atualmente está em 54% e já esteve próximo de 90%.
DESEMPENHO
Nesse contexto, o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, comandante do Corpo de Bombeiros, que participa da elaboração da matriz, relaciona o desempenho de Vitória e Serra para que saíssem do risco moderado para o baixo.
Em relação aos casos ativos e testagem por mil habitantes, cada um dos municípios apresentou indicadores que os classificou com nível de ameaça leve. Já na média móvel de mortes de 14 dias, a ameaça foi considerada moderada para ambos. Na capital, houve 11 óbitos nas últimas duas semanas, o que resultou em uma média de 0,79. Na Serra, foram 16 mortes, ou um indicador de 1,14. No balanço de todos resultados, os dois municípios conseguiram entrar no menor nível de risco.
Os dados foram apresentados no início da noite desta sexta-feira (4) pelo coronel Cerqueira, em pronunciamento junto ao governador Renato Casagrande, que ressaltou: "risco baixo não é ausência de risco. O que pode acontecer, o que está liberado, são as atividades em horário normal. Não tem mais restrição de horário de funcionamento de comércio, restaurante, bares, mas tudo tem que ser dentro do protocolo que já foi orientado".
Isso significa, conforme ressalta Casagrande, a necessidade de manter o distanciamento dentro dos estabelecimentos e nas filas, uso de máscara ao sair de casa, reforço nas medidas de higiene.
MEDIDAS A SEREM OBSERVADAS PELOS MUNICÍPIOS
Limites municipais
Funcionamento de todos os segmentos autorizado, desde que adotadas as medidas qualificadas de um cliente por 10 m², obrigatoriedade de uso de máscaras para funcionários e clientes, distanciamento social em filas, sem restrição de horário de funcionamento.
Sem restrições de horários e dias da semana.
Devem funcionar com 50% da ocupação, o equivalente a uma pessoa a cada 14 metros quadrados.
Funcionamento conforme regras contidas em portaria, com liberação das atividades aeróbicas e autorização da prática de pilates e similares para a população acima de 60 anos.
Orientação e conscientização da população para isolamento e distanciamento social (disque-aglomeração); obrigatoriedade de adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene); abordagem às pessoas para orientação; determinação para o uso de máscaras pelas pessoas fora do ambiente residencial; comunicação social, por rádio, carros de som e outros; recomendação para que pessoas dos grupos de risco permaneçam em isolamento total; autorização da prática de atividades coletivas aeróbicas em locais abertos sem público.
Intensificação da limpeza interna dos ônibus.
Implantação de barreira sanitária pela autoridade municipal nos limites dos municípios e nas rodoviárias.