Piúma passou para o risco moderado de transmissão do coronavírus segundo o novo Mapa de Risco Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Piúma sai do risco alto de contágio do coronavírus; veja o que muda

Com isso, em Piúma agora haverá uma flexibilização maior em relação ao comércio. Em risco moderado, é permitido que estabelecimentos comerciais funcionem com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h e, aos sábados, das 9h às 15h.

O decreto prevê que, em municípios com menos de 70 mil habitantes, como é o caso de Piúma, os horários de funcionamento podem ser alterados, desde que não ultrapassem 6h diárias e permaneçam abertos até as 18h. Isso considerando a classificação atual da cidade: risco moderado.

Restaurantes podem permanecer abertos até as 18h, incluindo os de shoppings centers, respeitando as normas de segurança como distanciamento entre as mesas e uso obrigatório de máscaras. Além disso, a classificação de risco moderado prevê que shoppings abram de segunda a sábado das 12h às 20h. O funcionamento de bares segue proibido já que a cidade segue em risco moderado.

O risco moderado permite também o funcionamento de academias com liberação de atividades aeróbicas individuais. Para pessoas com mais de 60 anos, está liberada a prática de pilates e atividades similares.