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Covid-19

Piúma sai do risco alto de contágio do coronavírus; veja o que muda

Novo mapa foi apresentado pelo governo do Estado nesta sexta-feira (4) e classificação permite flexibilização ao comércio do município

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 19:29
Prefeitura de Piúma vai contratar guarda-vidas para o verão
Piúma passou para o risco moderado de transmissão do coronavírus segundo o novo Mapa de Risco Crédito: Fernando Madeira
O Governo do Espírito Santo anunciou nesta sexta-feira (4) o novo Mapa de Risco e, nele, Piúma aparece em risco moderado de transmissão pelo coronavírus. O município do Sul do Estado estava na classificação de risco alto no mapa anterior, divulgado na semana passada.
Piúma sai do risco alto de contágio do coronavírus; veja o que muda
Com isso, em Piúma agora haverá uma flexibilização maior em relação ao comércio. Em risco moderado, é permitido que estabelecimentos comerciais funcionem com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h e, aos sábados, das 9h às 15h.
O decreto prevê que, em municípios com menos de 70 mil habitantes, como é o caso de Piúma, os horários de funcionamento podem ser alterados, desde que não ultrapassem 6h diárias e permaneçam abertos até as 18h. Isso considerando a classificação atual da cidade: risco moderado.

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Restaurantes podem permanecer abertos até as 18h, incluindo os de shoppings centers, respeitando as normas de segurança como distanciamento entre as mesas e uso obrigatório de máscaras. Além disso, a classificação de risco moderado prevê que shoppings abram de segunda a sábado das 12h às 20h. O funcionamento de bares segue proibido já que a cidade segue em risco moderado.
O risco moderado permite também o funcionamento de academias com liberação de atividades aeróbicas individuais. Para pessoas com mais de 60 anos, está liberada a prática de pilates e atividades similares.
Com a atualização do mapa, que vale a partir de segunda-feira (7), São Mateus, no Norte, e Ibatiba, no Sul, são os únicos municípios classificados em risco alto.

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