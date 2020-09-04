Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rede estadual

Sedu anuncia consulta pública sobre retomada de aulas presenciais no ES

Secretário Vitor de Ângelo deixa claro que documento trata apenas de como as aulas serão retomadas e não quando; ainda não existe data para retomada, mas expectativa é de que ocorra a partir de outubro

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 19:16
Sede da Secretaria de Estado da Educação
Sede da Secretaria de Estado da Educação Crédito: Sedu/Secom-ES
Secretaria de Educação (Sedu) do Espírito Santo anunciou nesta sexta-feira (4) que vai abrir uma consulta pública com o plano de retomada das aulas presenciais nas escolas das redes estaduais em convivência com a pandemia causada pelo novo coronavírus. A informação foi dada pelo secretário Vitor de Ângelo, durante pronunciamento liderado pelo governador do Estado, Renato Casagrande.
Na transmissão ao vivo, que começou às 17h53, Casagrande relembrou que a partir do dia 14, o governo retira todas as restrições às atividades de nível superior. Tanto nível superior, 3º grau, mestrado, doutorado, especialização. "Instituição que não quiser retornar, pode continuar com com atividades remotas", disse.

Veja Também

Coronavírus no ES: Casagrande apresenta novo mapa de risco

O governador reiterou que ele e a equipe têm o interesse de retomar com os outros níveis da educação a partir do dia 1º de outubro, mas relembrou que esta é apenas uma possibilidade. Apesar de não ser nenhuma decisão concreta, a Sedu já havia divulgado a elaboração de um plano de retorno que ficará disponível para consulta pública no site da instituição a partir deste sábado (5) até o dia 14 de setembro.
"Como rede estadual, precisamos construir nosso plano de retorno, até porque seria inconcebível a gente não voltar por falta de planejamento. Protocolo sanitário é parte deste plano, mas envolve outras coisas, sobre como operacionalizar esse protocolo. Isto se refere apenas às redes estaduais. O anúncio específico é de que estamos colocando em consulta pública este plano. Ficará disponível de amanhã, dia 5, até o dia 14 de setembro no site da Secretaria de Educação"
Vitor de Ângelo - Secretário de Educação do ES
De Ângelo disse, ainda, que um dos objetivos da consulta é dar transparência aos capixabas e à sociedade em geral. "Ninguém será pego de surpresa. É um documento extenso, detalhado, que tem também objetivo engajar as pessoas, tornar o cidadão participante daquilo que está sendo proposto. A consulta deve ser um espaço para críticas, sugestões, observações que podem servir para nós no sentido de aprimorar isso", disse.

Veja Também

Volta às aulas: Sedu libera compra de kits de prevenção à Covid-19 no ES

ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO

O secretário explicou que o documento vai contar com três blocos: um com os aspectos pedagógicos, detalhes sobre modalidades, entre outros; um bloco que diz respeito aos aspectos psicossociais: acolhida de servidores, professores; e o terceiro bloco, que vai contar com aspectos administrativos e sanitários que vai tratar, por exemplo, como escola vai se organizar para cumprir os protocolos sanitários.
"Não existe data de retomada, não é anúncio de retorno das aulas presenciais. Estamos falando a respeito do 'como'. Quando for anunciada a volta às aulas presenciais, como isso será feito, é esse 'como' que consta no plano. Também teremos como anexo todos os documentos produzidos como forma de portaria ou decreto ao longo desses meses"
Vitor de Ângelo - Secretário da Educação

REVEJA A COLETIVA

Renato Casagrande ainda apresentou nesta sexta-feira (4) a nova matriz de risco, onde Vitória e Serra foram classificados como municípios de risco baixo para transmissão do novo coronavírus. Falou, ainda, que ele vai debater com as equipes responsáveis sobre a possível retomada dos eventos sociais. Veja abaixo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados