Sedu anuncia consulta pública sobre retomada de aulas presenciais no ES

Sede da Secretaria de Estado da Educação Crédito: Sedu/Secom-ES

Na transmissão ao vivo, que começou às 17h53, Casagrande relembrou que a partir do dia 14, o governo retira todas as restrições às atividades de nível superior. Tanto nível superior, 3º grau, mestrado, doutorado, especialização. "Instituição que não quiser retornar, pode continuar com com atividades remotas", disse.

O governador reiterou que ele e a equipe têm o interesse de retomar com os outros níveis da educação a partir do dia 1º de outubro, mas relembrou que esta é apenas uma possibilidade. Apesar de não ser nenhuma decisão concreta, a Sedu já havia divulgado a elaboração de um plano de retorno que ficará disponível para consulta pública no site da instituição a partir deste sábado (5) até o dia 14 de setembro.

"Como rede estadual, precisamos construir nosso plano de retorno, até porque seria inconcebível a gente não voltar por falta de planejamento. Protocolo sanitário é parte deste plano, mas envolve outras coisas, sobre como operacionalizar esse protocolo. Isto se refere apenas às redes estaduais. O anúncio específico é de que estamos colocando em consulta pública este plano. Ficará disponível de amanhã, dia 5, até o dia 14 de setembro no site da Secretaria de Educação" Vitor de Ângelo - Secretário de Educação do ES

De Ângelo disse, ainda, que um dos objetivos da consulta é dar transparência aos capixabas e à sociedade em geral. "Ninguém será pego de surpresa. É um documento extenso, detalhado, que tem também objetivo engajar as pessoas, tornar o cidadão participante daquilo que está sendo proposto. A consulta deve ser um espaço para críticas, sugestões, observações que podem servir para nós no sentido de aprimorar isso", disse.

ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO

O secretário explicou que o documento vai contar com três blocos: um com os aspectos pedagógicos, detalhes sobre modalidades, entre outros; um bloco que diz respeito aos aspectos psicossociais: acolhida de servidores, professores; e o terceiro bloco, que vai contar com aspectos administrativos e sanitários que vai tratar, por exemplo, como escola vai se organizar para cumprir os protocolos sanitários.

"Não existe data de retomada, não é anúncio de retorno das aulas presenciais. Estamos falando a respeito do 'como'. Quando for anunciada a volta às aulas presenciais, como isso será feito, é esse 'como' que consta no plano. Também teremos como anexo todos os documentos produzidos como forma de portaria ou decreto ao longo desses meses" Vitor de Ângelo - Secretário da Educação

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