20º mapa de risco do Espírito Santo para a Covid-19 vale até o domingo, dia 6 de setembro Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Novo mapa da Covid-19 - apenas duas cidades em risco alto no ES

Dos 78 municípios capixabas, a maioria  51 no total e seis a mais que no mapa anterior  encontra-se no risco moderado para a Covid-19. Também cresceu o número daqueles enquadrados no risco baixo, que subiu de 22 para 25. Já as cidades de risco alto apresentaram um decréscimo de nove cidades. O novo mapa vale de 31 de agosto (segunda-feira) a 6 de setembro (domingo).

Comparação entre os últimos dois mapas divulgados pelo Governo do Estado Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

RISCO MODERADO: 51 CIDADES

Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

RISCO BAIXO: 25 CIDADES

Afonso Cláudio, Alegre, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Fundão, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Marilândia, Mimoso do Sul, Muqui, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado e Venda Nova do Imigrante.

O PRIMEIRO SOB NOVA MATRIZ

Média móvel de mortes nos últimos 14 dias;

Número de casos ativos nos últimos 28 dias;

Testagem por mil habitantes.

O primeiro deles tem peso de 40%, e os outros dois, de 30%. A média ponderada entre eles resulta no valor do "eixo ameaça"; enquanto o índice estadual relativo às UTIs configura o "eixo vulnerabilidade". Juntos, eles classificam os municípios em risco baixo, moderado, alto ou extremo para a Covid-19.