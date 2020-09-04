Vereador de Irupi, no ES, morre vítima da Covid-19

Vereador Deibson de Freitas Pedron (PSC), de 31 anos, também era técnico em enfermagem Crédito: Redes sociais

O vereador de Irupi Deibson de Freitas Pedron (PSC), de 31 anos, morreu vítima de Covid-19 na madrugada desta sexta-feira (4). De acordo com informações da secretaria de Saúde do município, ele estava internado desde o dia 24 de agosto na UTI da Santa Casa de Guaçuí

A prefeitura de Irupi decretou luto na cidade pela morte do vereador, que também atuava como técnico em enfermagem no município. A morte precoce de Deibson teve repercussão também nas redes sociais.

No site da Câmara do município, vereadores e servidores do Legislativo também manifestaram luto.

Hoje, com muita tristeza para todos os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Irupi, recebemos a notícia de que os momentos de nosso querido amigo Deibson Pedron passaram. Homem jovem, guerreiro combatente defensor da bandeira da saúde de nosso município, defensor também dos interesses sociais, filho muito querido, pessoa conhecida, admirada, questionada e amada pelo nosso povo, diz um dos trechos da manifestação.