Prefeito e secretária de Muniz Freire estão com coronavírus

O prefeito de Muniz Freire, Carlos Brahim Bazzarella (PROS) e a Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social, Viviane Lopes de Morais Brasil, testaram positivo para Covid-19, nesta segunda-feira (24). Eles se recuperam da doença em isolamento social, em casa.
A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do município, Haysten Soares. Segundo o titular da pasta, o prefeito estava com sintomas e relatou que sentiu dificuldade de respirar. Após exame de sangue, ele também fez um raio-x. O prefeito se recupera, está bem em casa, contou.
Ainda segundo Soares, todo o secretariado passou por exame de sangue nesta segunda-feira e Viviane Lopes, da pasta da Assistência Social, também testou positivo. Ela estava assintomática. Apesar de lactante, ela recebeu aval do médico para continuar amamentando e também se recupera em isolamento domiciliar.
CASOS E MORTES NA CIDADE
Muniz Freire, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), tem 176 pessoas infectadas, quatro mortes e 157 pessoas curadas do novo coronavírus.