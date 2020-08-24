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Covid-19

Prefeito e secretária de Muniz Freire estão com coronavírus

Carlos Brahim Bazzarella (PROS) e a secretária municipal de Assistência Social, Viviane Lopes de Morais Brasil, testaram positivo para Covid-19 nesta segunda (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 20:15

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:15

Prefeito de Muniz Freire, Carlos Brahim Bazzarella
Prefeito de Muniz Freire, Carlos Brahim Bazzarella está em isolamento, em casa, e passa bem, de acordo com o secretário municipal de Saúde Crédito: Redes sociais
O prefeito de Muniz Freire, Carlos Brahim Bazzarella (PROS) e a Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social, Viviane Lopes de Morais Brasil, testaram positivo para Covid-19, nesta segunda-feira (24). Eles se recuperam da doença em isolamento social, em casa.
A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do município, Haysten Soares. Segundo o titular da pasta, o prefeito estava com sintomas e relatou que sentiu dificuldade de respirar. Após exame de sangue, ele também fez um raio-x. O prefeito se recupera, está bem em casa, contou.
Ainda segundo Soares, todo o secretariado passou por exame de sangue nesta segunda-feira e Viviane Lopes, da pasta da Assistência Social, também testou positivo. Ela estava assintomática.  Apesar de lactante, ela recebeu aval do médico para continuar amamentando e também se recupera em isolamento domiciliar.

CASOS E MORTES NA CIDADE

Muniz Freire, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), tem 176 pessoas infectadas, quatro mortes e 157 pessoas curadas do novo coronavírus.

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