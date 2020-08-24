Prefeito e secretária de Muniz Freire estão com coronavírus

Prefeito de Muniz Freire, Carlos Brahim Bazzarella está em isolamento, em casa, e passa bem, de acordo com o secretário municipal de Saúde

A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do município, Haysten Soares. Segundo o titular da pasta, o prefeito estava com sintomas e relatou que sentiu dificuldade de respirar. Após exame de sangue, ele também fez um raio-x. O prefeito se recupera, está bem em casa, contou.