Doença muito covarde, diz deputada Janete de Sá após alta

A deputada estadual Janete de Sá (PMN) teve alta hospitalar neste domingo (02) após 12 dias de internação no Hospital Vila Velha, diagnosticada com o novo coronavírus. Se recuperando em casa, a deputada declara que, agora, está bem, agradece a Deus e aos profissionais do hospital durante o período em que lá esteve e define a Covid-19 como uma doença muito covarde.
Foi um quadro muito difícil. É uma doença muito covarde em que a gente fica no limiar entre a vida e a morte. Mas graças ao meu bom Deus, todo poderoso, foi possível eu criar energias dentro de mim e também ajudar a toda a equipe médica e multiprofissional de saúde para que essa recuperação pudesse acontecer, explicou.
A parlamentar foi diagnosticada com a doença no dia 16 e internada no dia 21 do mês passado após apresentar dificuldades respiratórias. Janete chegou a passar uma semana na UTI, mas não precisou ser intubada.
RECUPERAÇÃO E RETORNO AO TRABALHO
Sobre o processo de recuperação da doença, a deputada também traz o seguinte relato: Eu estou bem, já não sinto falta de ar, mas tenho ainda uma dificuldade respiratória. A minha expectativa agora - estou de atestado até o dia 6 deste mês - é de retomar o meu trabalho com tranquilidade, calma.
A minha expectativa é de, já a partir do dia 6 de agosto, estar me juntando a eles no nosso colegiado para continuar trabalhando firme e forte por todo o Espírito Santo, declarou sobre sua atividade parlamentar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
"Deus me quis viva e eu honrarei cada minuto dessa nova chance que Ele me oferece, me dá em favor de todos do meu Estado e do trabalho que exerço com dedicação e empenho"
Janete tem 64 anos, mas não possui comorbidades. Ela foi a sexta parlamentar da Assembleia Legislativa a testar positivo para a Covid-19. Além dela, os deputados Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Favatto (Patriota), Raquel Lessa (Pros) e Renzo Vasconcellos (Progressistas), além do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), também informaram ter sido diagnosticados com a doença. Eles já estão recuperados.