Doença muito covarde, diz deputada Janete de Sá após alta

Janete de Sá: parlamentar foi diagnosticada no último dia 16 de julho Crédito: Reinaldo Carvalho/Assembleia Legislativa

Foi um quadro muito difícil. É uma doença muito covarde em que a gente fica no limiar entre a vida e a morte. Mas graças ao meu bom Deus, todo poderoso, foi possível eu criar energias dentro de mim e também ajudar a toda a equipe médica e multiprofissional de saúde para que essa recuperação pudesse acontecer, explicou.

RECUPERAÇÃO E RETORNO AO TRABALHO

Sobre o processo de recuperação da doença, a deputada também traz o seguinte relato: Eu estou bem, já não sinto falta de ar, mas tenho ainda uma dificuldade respiratória. A minha expectativa agora - estou de atestado até o dia 6 deste mês - é de retomar o meu trabalho com tranquilidade, calma.

A minha expectativa é de, já a partir do dia 6 de agosto, estar me juntando a eles no nosso colegiado para continuar trabalhando firme e forte por todo o Espírito Santo, declarou sobre sua atividade parlamentar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo

"Deus me quis viva e eu honrarei cada minuto dessa nova chance que Ele me oferece, me dá em favor de todos do meu Estado e do trabalho que exerço com dedicação e empenho" Janete de Sá - Deputada estadual