Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Janete de Sá está consciente e conversando, mas segue na UTI

Deputada estadual, de 64 anos, foi diagnosticada com Covid-19 e está internada em hospital particular de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 13:14

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 13:14

Deputada estadual Janete de Sá
Deputada estadual Janete de Sá foi diagnosticada com Covid-19 no último dia 17 Crédito: Ellen Campanharo/Ales
De acordo com o primeiro boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Velha, o quadro de saúde da deputada estadual Janete de Sá (PMN), diagnosticada com Covid-19, é estável nesta quarta-feira (22). A parlamentar continua internada na UTI, mas está consciente, conversando com os profissionais que a atendem e reagindo bem à medicação.
Janete, que tem 64 anos, foi levada à unidade no final da tarde de terça-feira (21) com baixa saturação de oxigênio no sangue. Ela foi submetida a uma tomografia para a continuidade do tratamento e ainda não há previsão de alta.
Segundo a assessoria da deputada, familiares disseram que ela tossia muito na noite de terça-feira, mas que já consegue respirar melhor. O filho mais velho de Janete, o dentista Danilo de Sá Venâncio, foi ao hospital visitá-la no início da tarde desta quarta-feira.
Ele acenou de longe, protegido por um vidro, mas não teve contato direto com a parlamentar. Segundo ele, ela está com uma inflamação por conta da Covid-19, mas não tem infecção bacteriana. Não há previsão de alta. 
O filho caçula de Janete, de 34 anos, que mora com a deputada, também fez o teste para Covid-19 e aguarda o resultado dos exames.
No final do dia, o Hospital Vila Velha deve divulgar um novo boletim médico sobre o estado de saúde.

"DOENÇA TERRÍVEL"

Quando foi diagnosticada com a doença, no último dia 17, a parlamentar manifestou-se por meio de nota: É uma doença terrível, que abate muito a pessoa devido à febre, muita dor no corpo, falta de apetite, fraqueza geral e náuseas. Agora é seguir as recomendações médicas, manter o isolamento de 14 dias e tentar reagir e manter a calma, enquanto aguardo ficar complemente recuperada.
Além de Janete de Sá, outros cinco deputados estaduais informaram ter sido diagnosticados com a doença: o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Favatto (Patriota), Raquel Lessa (Pros) e Renzo Vasconcelos (Progressistas).

Veja Também

Paguei para ver e quase paguei com a vida, diz deputado do ES que pegou Covid

Médicos, deputados do ES promovem remédios sem eficácia comprovada

Da bula à burla: por que prefeitos capixabas estão cloroquinando?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados