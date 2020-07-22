Janete de Sá está consciente e conversando, mas segue na UTI

Deputada estadual Janete de Sá foi diagnosticada com Covid-19 no último dia 17 Crédito: Ellen Campanharo/Ales

De acordo com o primeiro boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Velha, o quadro de saúde da deputada estadual Janete de Sá (PMN), diagnosticada com Covid-19 , é estável nesta quarta-feira (22). A parlamentar continua internada na UTI, mas está consciente, conversando com os profissionais que a atendem e reagindo bem à medicação.

Janete, que tem 64 anos, foi levada à unidade no final da tarde de terça-feira (21) com baixa saturação de oxigênio no sangue. Ela foi submetida a uma tomografia para a continuidade do tratamento e ainda não há previsão de alta.

Segundo a assessoria da deputada, familiares disseram que ela tossia muito na noite de terça-feira, mas que já consegue respirar melhor. O filho mais velho de Janete, o dentista Danilo de Sá Venâncio, foi ao hospital visitá-la no início da tarde desta quarta-feira.

Ele acenou de longe, protegido por um vidro, mas não teve contato direto com a parlamentar. Segundo ele, ela está com uma inflamação por conta da Covid-19, mas não tem infecção bacteriana. Não há previsão de alta.

O filho caçula de Janete, de 34 anos, que mora com a deputada, também fez o teste para Covid-19 e aguarda o resultado dos exames.

No final do dia, o Hospital Vila Velha deve divulgar um novo boletim médico sobre o estado de saúde.

"DOENÇA TERRÍVEL"

Quando foi diagnosticada com a doença, no último dia 17 , a parlamentar manifestou-se por meio de nota: É uma doença terrível, que abate muito a pessoa devido à febre, muita dor no corpo, falta de apetite, fraqueza geral e náuseas. Agora é seguir as recomendações médicas, manter o isolamento de 14 dias e tentar reagir e manter a calma, enquanto aguardo ficar complemente recuperada.