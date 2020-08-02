Após 12 dias de internação, deputada Janete de Sá tem alta hospitalar

A deputada estadual Janete de Sá (PMN) teve alta hospitalar neste domingo (02) após 12 dias de internação no Hospital Vila Velha. A parlamentar foi diagnosticada com o novo coronavírus no dia 16 e internada no dia 21 do mês passado após apresentar dificuldades respiratórias.
Janete chegou a passar uma semana na UTI, mas não precisou ser intubada. Durante o tratamento, ela foi medicada com anti-inflamatório e anticoagulante. No dia em que deu entrada na unidade, a parlamentar estava com baixa saturação de oxigênio no sangue, abaixo de 70%.
De acordo com Danilo de Sá, filho da deputada, a parlamentar já está em casa e vai continuar tomando os medicamentos e sem receber visitas. "Minha mãe e a nossa família estão muito gratos por toda equipe que cuidou dela, no hospital, ao longo de todos esses dias, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, fisioterapeutas, toda direção do hospital até os profissionais de limpeza. Nós só temos que agradecer primeiro a Deus e a todas as pessoas que de alguma maneira pensaram positivo para que ela voltasse para casa", disse.
Janete tem 64 anos, mas não possui comorbidades. Ela foi a sexta parlamentar da Assembleia Legislativa a testar positivo para a Covid-19. Além dela, os deputados Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Favatto (Patriota), Raquel Lessa (Pros) e Renzo Vasconcelos (Progressistas), além do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), também informaram terem sido diagnosticados com a doença. Eles já estão recuperados.