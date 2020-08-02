Após 12 dias de internação, deputada Janete de Sá tem alta hospitalar

Janete chegou a passar uma semana na UTI, mas não precisou ser intubada. Durante o tratamento, ela foi medicada com anti-inflamatório e anticoagulante. No dia em que deu entrada na unidade, a parlamentar estava com baixa saturação de oxigênio no sangue, abaixo de 70%.

De acordo com Danilo de Sá, filho da deputada, a parlamentar já está em casa e vai continuar tomando os medicamentos e sem receber visitas. "Minha mãe e a nossa família estão muito gratos por toda equipe que cuidou dela, no hospital, ao longo de todos esses dias, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, fisioterapeutas, toda direção do hospital até os profissionais de limpeza. Nós só temos que agradecer primeiro a Deus e a todas as pessoas que de alguma maneira pensaram positivo para que ela voltasse para casa", disse.