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Coronavírus

Com Covid-19, deputada Janete de Sá sai da UTI, mas continua internada

Deputada ficou uma semana em unidade de terapia intensiva, após apresentar dificuldade respiratória. Para filho da parlamentar, 'momento crítico já passou'

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 11:42
Janete de Sá: parlamentar foi diagnosticada no último dia 16 de julho
Janete de Sá: parlamentar foi diagnosticada no último dia 16 de julho Crédito: Reinaldo Carvalho/Assembleia Legislativa
A deputada estadual Janete de Sá (PMN) recebeu alta da UTI nesta terça-feira (28). Em tratamento contra a Covid-19, a parlamentar foi internada no hospital na noite da última terça-feira (21), após apresentar dificuldades respiratórias. 
De acordo com a assessoria da deputada, ela seguirá para o quarto agora, onde continuará o tratamento no Hospital Vila Velha. Janete tem sido medicada com anti-inflamatório e anticoagulante.
"Neste momento, a gente só quer agradecer a todos que nos apoiaram e torceram pela recuperação dela. Estamos muito felizes que o momento mais crítico já passou", afirmou o dentista Danilo de Sá, filho da parlamentar.
Janete tem 64 anos, mas não possui comorbidades. Diagnosticada desde o dia 16 com o vírus, ela deu entrada no hospital com baixa saturação de oxigênio no sangue, abaixo de 70%. A deputada foi a sexta parlamentar a testar positivo para o novo coronavírus na Assembleia Legislativa.
Além dela, os deputados Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Favatto (Patriota), Raquel Lessa (Pros) e Renzo Vasconcelos (Progressistas), além do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), também informaram terem sido diagnosticados com a doença. Eles já estão recuperados. 

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