Com Covid-19, deputada Janete de Sá sai da UTI, mas continua internada

A deputada estadual Janete de Sá (PMN) recebeu alta da UTI nesta terça-feira (28). Em tratamento contra a Covid-19, a parlamentar foi internada no hospital na noite da última terça-feira (21), após apresentar dificuldades respiratórias.
De acordo com a assessoria da deputada, ela seguirá para o quarto agora, onde continuará o tratamento no Hospital Vila Velha. Janete tem sido medicada com anti-inflamatório e anticoagulante.
"Neste momento, a gente só quer agradecer a todos que nos apoiaram e torceram pela recuperação dela. Estamos muito felizes que o momento mais crítico já passou", afirmou o dentista Danilo de Sá, filho da parlamentar.
Janete tem 64 anos, mas não possui comorbidades. Diagnosticada desde o dia 16 com o vírus, ela deu entrada no hospital com baixa saturação de oxigênio no sangue, abaixo de 70%. A deputada foi a sexta parlamentar a testar positivo para o novo coronavírus na Assembleia Legislativa.
Além dela, os deputados Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Favatto (Patriota), Raquel Lessa (Pros) e Renzo Vasconcelos (Progressistas), além do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), também informaram terem sido diagnosticados com a doença. Eles já estão recuperados.