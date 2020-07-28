Com Covid-19, deputada Janete de Sá sai da UTI, mas continua internada

De acordo com a assessoria da deputada, ela seguirá para o quarto agora, onde continuará o tratamento no Hospital Vila Velha. Janete tem sido medicada com anti-inflamatório e anticoagulante.

"Neste momento, a gente só quer agradecer a todos que nos apoiaram e torceram pela recuperação dela. Estamos muito felizes que o momento mais crítico já passou", afirmou o dentista Danilo de Sá, filho da parlamentar.