Assembleia do ES aprova projeto que dá mais espaço a negros em anúncios

Segundo Bruno Lamas, o projeto aperfeiçoa a lei de promoção de igualdade racial no âmbito do Estado do Espírito Santo. A ideia é garantir a representatividade de pessoas negras e pardas, muitas vezes excluídas de ações de divulgação.

É uma forma de os capixabas se encontrarem nesse tipo de material, que é pago com recursos públicos. Infelizmente, o racismo é uma realidade e precisa ser combatido com maior espaço e representatividade. O que os olhos veem, os corações realmente sentem, disse o autor da proposta por meio de nota.