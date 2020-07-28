Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No poder público

Assembleia do ES aprova projeto que dá mais espaço a negros em anúncios

Proposta foi aprovada por unanimidade e determina que 50% das pessoas que aparecem em campanhas publicitárias do poder público devem ser pretas ou pardas

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 21:15
Sessão ordinária virtual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Sessão ordinária virtual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo nesta segunda-feira (27) Crédito: Ellen Campanharo
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, nesta sexta-feira (27), projeto de lei que garante mais espaço a negros (pretos e pardos) em campanhas publicitárias do poder público. Com isso, 50% de pessoas em anúncios oficiais do governo estadual devem fazer parte deste grupo. 
A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares em regime de urgência durante sessão ordinária virtual. 
O PL 406/2020, de autoria do deputado estadual Bruno Lamas (PSB), amplia o percentual destinado a negros em campanhas publicitárias, que atualmente é de 40%, segundo a legislação estadual vigente. Para isso, o parlamentar apresentou uma emenda substitutiva, aprovada junto com a proposta.
Segundo Bruno Lamas, o projeto aperfeiçoa a lei de promoção de igualdade racial no âmbito do Estado do Espírito Santo. A ideia é garantir a representatividade de pessoas negras e pardas, muitas vezes excluídas de ações de divulgação.
É uma forma de os capixabas se encontrarem nesse tipo de material, que é pago com recursos públicos. Infelizmente, o racismo é uma realidade e precisa ser combatido com maior espaço e representatividade. O que os olhos veem, os corações realmente sentem, disse o autor da proposta por meio de nota.
A proposta precisa ser sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) para entrar em vigor.

Veja Também

Abismo econômico entre brancos e negros persiste

ES supera os 2 mil óbitos por Covid-19 com mais mortes entre negros

Nosso privilégio foi forjado à custa do sofrimento dos negros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados