Paulo Márcio Leite Ribeiro (PSB), morreu no final da noite desta quarta-feira (22). Com complicações ocasionadas pela O prefeito de Água Doce do Norte (PSB), morreu no final da noite desta quarta-feira (22). Com complicações ocasionadas pela Covid-19 , o prefeito, de 50 anos, estava internado na UTI de um hospital de Colatina havia mais de duas semanas. O chefe do Executivo municipal deixa mulher e duas filhas, de 18 e 23 anos.

Devido às medidas de prevenção ao coronavírus, não haverá velório. Amigos e familiares organizaram uma carreata para acompanhar o corpo do prefeito de Colatina até o distrito de Santo Agostinho, onde Paulo Márcio cresceu e será enterrado, nesta quinta-feira (23). Segundo relatos de parentes, há pelo menos 50 veículos no cortejo, acompanhados de viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que estão participando da homenagem.

Morre prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite Ribeiro Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Prefeito de Água Doce do Norte morre vítima da Covid-19 no ES

O prefeito começou a passar mal, apresentando os sintomas da Covid-19, na noite do dia 6 de julho. No dia seguinte, foi levado para o Hospital Maternidade São José, em Colatina, com dificuldades respiratórias, onde foi internado na UTI. Após uma semana no hospital, ele foi intubado, no dia 14, e passou a respirar com o auxílio de ventiladores mecânicos. Em coma induzido, os rins do prefeito pararam de funcionar no dia 16 de julho e ele começo a fazer diálises.

Cunhado de Paulo Márcio, Nilson Flairis Botelho foi convidado por ele para ser secretário de Saúde no município. Segundo ele, o prefeito era muito apegado à cidade e gostava de andar pelas ruas do município, cumprimentando e conversando com os moradores.

"Era um cara do povão e conhecia todo mundo, quase todas as famílias da cidade. Andava pela pracinha e era parado pelas pessoas, conversava com todo mundo. Foi o prefeito e o vereador mais bem votado, era muito querido", contou, nesta quinta, para a reportagem de A Gazeta.

Ele foi a quarta morte na cidade por Covid-19. Água Doce do Norte conta com 109 casos confirmados da doença.

Paulo Márcio foi escolhido em eleição suplementar, em dezembro de 2014, para comandar o município. O pleito ocorreu após o então prefeito Adilson Cunha (MDB) ter sido cassado pela Justiça Eleitoral por compra de votos. Em 2016, foi reeleito com 60,72% dos votos válidos (5.071 votos). No início deste ano, mudou do DEM para o PSB. Ele também já foi vereador na cidade, eleito em 2008. Em 2012, disputou as eleições como candidato a prefeito, mas ficou em segundo lugar.

O pai de Paulo Márcio, Demerval Leite, o Dezinho, foi vereador (2001-2004) e vice-prefeito (2005-2007). Ele morreu em 2007 e foi de quem Paulo "herdou" os votos. A família possui uma propriedade rural na cidade, que tem como cultura principal o café.

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