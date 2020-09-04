Morre Toninho Magalhães, presidente do PTB em Vila Velha

Toninho Magalhães morreu após complicações causadas pela Covid-19 Crédito: Arquivo Pessoal

O presidente municipal do PTB em Vila Velha , Antônio Olimpio Magalhães, mais conhecido como Toninho Magalhães, morreu na manhã deste sexta-feira (3) após complicações causadas pela Covid-19 . Ele tinha 62 anos e estava internado há mais de um mês no hospital MedSênior, em Vitória. Toninho deixa quatro filhos e a esposa.

De acordo com a família, Toninho estava se recuperando da infecção pelo novo coronavírus e tinha, inclusive, saído da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A previsão de alta estava marcada para esta sexta-feira. Contudo, o articulador político foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana. O caso se agravou e ele teve duas paradas cardiorrespiratórias, o que ocasionou a morte cerebral, confirmada por médicos no início desta manhã.

"Ele estava bem, acordado, ia sair hoje (sexta) do hospital. As paradas cardíacas foram muito agressivas ao cérebro dele e levou à morte cerebral. Foi tudo muito rápido. Os aparelhos foram desligados e, agora, ele descansou", disse Mariana Magalhães, filha de Toninho.

"Ele sempre foi o pai mais presente e íntegro. Tudo que as pessoas sempre ouviram falar dele como político não chega aos pés do que ele era como pessoa. Este mundo não merecia um homem tão bom como ele" Mariana Magalhães - Filha de Toninho

Toninho nasceu em Dionísio, Minas Gerais, onde trabalhou como administrador. Ao se mudar para o Espírito Santo, há cerca de 25 anos, ele iniciou a carreira política e se destacou em Vila Velha como grande articulador. Toninho era o atual presidente do PTB no município canela-verde.

"Ele era uma pessoa muito simples, mas com o coração muito grande. Gostava de articular partidos, tinha experiência e tinha planos para uma chapa forte neste ano em Vila Velha. Hoje é um dia de tristeza e silêncio. Ele era um exemplo para muitos de nós", afirmou Joel Rangel (PTB), ex-vereador de Vila Velha.

A posição de presidente da legenda será ocupada por um dos filhos dele, Matheus Magalhães, que é o vice-presidente do partido. Ele conduzirá a convenção do partido marcada para o dia 14 de setembro. Por mensagem aos filiados, Matheus lamentou a morte do pai.

"A gente não entende, muitas vezes, as opções de Deus, mas cremos no Senhor, que Ele fez da forma que tinha que ser feito", disse.

PARTIDO PRESTA SOLIDARIEDADE

O presidente estadual do PTB, Adílson Espíndula, lamentou a morte de Toninho e prestou solidariedade, em nome do partido, para toda a família. Confira a nota: