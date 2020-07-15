Antônio Dal Col, empresário do ramo de motéis na Grande Vitória, morre aos 65 anos

Faleceu na segunda-feira (13), aos 65 anos, o empresário Antônio Dal Col, conhecido no ramo de motéis no Espírito Santo . Antônio estava internado desde o domingo (12) em um hospital de Vitória e, segundo familiares, veio a óbito por complicações após uso de medicamentos.

Descendente de italianos e nascido em Itaguaçu, no interior do Estado, Antônio Dal Col foi um dos pioneiros na fundação e administração de motéis na Grande Vitória. De acordo com o filho Estevão Dal Col, além do Kiss Motel, em Cariacica, empreendimento que administrava nos últimos anos, Antônio foi o fundador do motel C Q Sabe, em Viana, sócio-fundador do Tipiti Motel, em Vila Velha, e do Love Motel, também em Vila Velha.

O empresário Antônio Dal Col junto com a filha Júlia Dal Col Crédito: Arquivo pessoal

Além do sucesso no ramo, Antônio era uma pessoa querida na região de Cariacica, segundo o filho Estevão. Ele é muito conhecido e querido em Campo Grande. Ajudava as pessoas que precisavam. Construiu duas igrejas, uma em Terra Vermelha, em Vila Velha, e outra em Cariacica. Ele também tinha um trio elétrico que levava para participar das carreatas realizadas na Festa da Penha todos os anos, disse.

O velório foi realizado na residência de Antônio, em Cariacica, em uma cerimônia para familiares próximos, e o enterro aconteceu nesta terça-feira (14) em um cemitério do próprio município. Antônio Dal Col era divorciado, deixa três filhos e quatro netos.