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Renata Rasseli

Jocenil Smarçaro inaugura nova loja de móveis em Vila Velha

O empresário recebeu convidados com coquetel para anunciar a mudança da Móveis Conquista Vila Velha para a nova marca Artenza Móveis, na Praia de Itaparica

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 04:36

Publicado em 

25 mai 2026 às 04:36
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O casal Valdecir e Geise Torezani prestigiando Jocenil Smarçaro
O casal Valdecir e Geise Torezani prestigiando Jocenil Smarçaro Cloves Louzada

O empresário Jocenil Smarçaro recebeu convidados com coquetel para anunciar a mudança da Móveis Conquista Vila Velha para a nova marca Artenza Móveis, na Praia de Itaparica, na quinta-feira (21).

Autoridades locais como o prefeito Arnaldinho Borgo, empresários da construção civil, profissionais da arquitetura e interiores do ES, amigos, familiares, marcaram presença no evento. O catering foi de Karla Brandão e show ao vivo da banda Clube Big Beatles. 


Os convidados ainda circularam pelos 3 andares da loja, que é uma das maiores do Estado no segmento e com uma das maiores curadorias e estoque de mobiliário, que vai desde sala de jantar e estar, como quartos, área externas e outros ambientes. 

Roda de Boteco

Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares/Abrasel-ES, Raimundo Nonato, idealizador do Roda de Boteco e Paulo Renato Fonseca Júnior, presidente ES Convention & Visitors Bureau
Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares/Abrasel-ES, Raimundo Nonato, idealizador do Roda de Boteco e Paulo Renato Fonseca Júnior, presidente ES Convention & Visitors Bureau, durante a reunião técnica do Roda de Boteco 2026. O encontro marcou os preparativos para mais uma edição do maior festival gastronômico do Espírito Santo, que acontece entre os dias 3 de junho e 5 de julho de 2026, com a participação de 40 bares e botecos da Grande Vitória e petiscos inéditos criados especialmente para o público. O tradicional Botecão, festa de encerramento do festival, será realizado nos dias 10 e 11 de julho.

 Marcela Sampaio

[Em São Paulo]

Galeria capixaba na ArPa

A galeria capixaba Matias Brotas Arte Contemporânea participa da quinta edição da ArPa, realizada entre os dias 27 e 31 de maio, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A presença na feira marca também a celebração dos 20 anos de atuação da galeria no circuito da arte contemporânea brasileira. Esta será a terceira participação consecutiva da galeria na ArPa, reforçando sua permanência em uma das principais feiras de arte da América Latina, reconhecida por reunir galerias, artistas, curadores, colecionadores e instituições em torno da produção contemporânea nacional e internacional. Para a edição de 2026, a Matias Brotas apresenta o recorte curatorial “A materialidade como pensamento”, concebido pela curadora Ana Carolina Ralston. A seleção reúne trabalhos dos artistas José Bechara, Raphael Bianco, Arthur Arnold e Adriana Vignoli.

Coquetel

Adriana Violetti, Alyne Hortolani, Lucas Oliari e Carolina Eller
O mercado imobiliário de alto padrão em Vila Velha ganhou um novo marco de sofisticação. O CEO da Gold Construtora, Lucas Oliari, acompanhado de seu pai Rubens Oliari e sua esposa Adriana Violetti, recebeu convidados VIPs  para a entrega oficial do Space 177, projeto arquitetônico imponente assinado por Augusto Alvarenga (Grupo Arus). Na foto: Adriana Violetti, Alyne Hortolani, Lucas Oliari e Carolina Eller. Sérgio Silva

[Planejamento]

Sucessão familiar

Construir um patrimônio exige tempo, esforço e consistência. Ainda assim, muitas famílias deixam a sucessão para depois, sem perceber o risco que essa decisão carrega. Sem planejamento, a transferência patrimonial fica sujeita a um inventário que costuma ser mais lento, caro e, muitas vezes, conflituoso. Antecipar essa organização permite estruturar a sucessão de forma mais eficiente. "Entender que organizar a sucessão não é antecipar o fim, mas sim proteger o seu legado em vida e garantir que a estrutura familiar e os negócios continuem operando com eficiência tributária e, principalmente, sem conflitos", destaca a advogada Débora Freire, associada do Abreu Júdice Advogados.

Lançamento

José Braz Neto, Christiano Canedo, Juliana Braz Canedo e Ivo Braz
José Braz Neto, Christiano Canedo, Juliana Braz Canedo e Ivo Braz: em noite de lançamento do Chevrolet Sonic, na CVC. O modelo já alcança recorde de vendas no Brasil em sua estreia comercial. Cloves Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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