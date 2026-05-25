Jocenil Smarçaro inaugura nova loja de móveis em Vila Velha

O empresário Jocenil Smarçaro recebeu convidados com coquetel para anunciar a mudança da Móveis Conquista Vila Velha para a nova marca Artenza Móveis, na Praia de Itaparica, na quinta-feira (21).



Autoridades locais como o prefeito Arnaldinho Borgo, empresários da construção civil, profissionais da arquitetura e interiores do ES, amigos, familiares, marcaram presença no evento. O catering foi de Karla Brandão e show ao vivo da banda Clube Big Beatles.





Os convidados ainda circularam pelos 3 andares da loja, que é uma das maiores do Estado no segmento e com uma das maiores curadorias e estoque de mobiliário, que vai desde sala de jantar e estar, como quartos, área externas e outros ambientes.