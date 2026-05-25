Jocenil Smarçaro inaugura nova loja de móveis em Vila Velha

O empresário Jocenil Smarçaro recebeu convidados com coquetel para anunciar a mudança da Móveis Conquista Vila Velha para a nova marca Artenza Móveis, na Praia de Itaparica, na quinta-feira (21).
Autoridades locais como o prefeito Arnaldinho Borgo, empresários da construção civil, profissionais da arquitetura e interiores do ES, amigos, familiares, marcaram presença no evento. O catering foi de Karla Brandão e show ao vivo da banda Clube Big Beatles.
Os convidados ainda circularam pelos 3 andares da loja, que é uma das maiores do Estado no segmento e com uma das maiores curadorias e estoque de mobiliário, que vai desde sala de jantar e estar, como quartos, área externas e outros ambientes.
Roda de Boteco
[Em São Paulo]
Galeria capixaba na ArPa
A galeria capixaba Matias Brotas Arte Contemporânea participa da quinta edição da ArPa, realizada entre os dias 27 e 31 de maio, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A presença na feira marca também a celebração dos 20 anos de atuação da galeria no circuito da arte contemporânea brasileira. Esta será a terceira participação consecutiva da galeria na ArPa, reforçando sua permanência em uma das principais feiras de arte da América Latina, reconhecida por reunir galerias, artistas, curadores, colecionadores e instituições em torno da produção contemporânea nacional e internacional. Para a edição de 2026, a Matias Brotas apresenta o recorte curatorial “A materialidade como pensamento”, concebido pela curadora Ana Carolina Ralston. A seleção reúne trabalhos dos artistas José Bechara, Raphael Bianco, Arthur Arnold e Adriana Vignoli.
Coquetel
[Planejamento]
Sucessão familiar
Lançamento