Vivemos o paradoxo das agulhas: a das vacinas e a das canetas emagrecedoras

Se um alienígena pousasse na Terra hoje para estudar o comportamento da nossa espécie, ele provavelmente reportaria ao seu planeta natal que o homo sapiens é um mistério insolúvel. Somos seres dotados de um cérebro altamente complexo, capaz de mapear o genoma e criar inteligência artificial. No entanto, quando o assunto é o que colocamos para dentro do próprio corpo, nossa lógica não é apenas falha, é um espetáculo de bizarrice.





O exemplo mais emblemático dessa esquizofrenia coletiva reside no contraste entre duas agulhas: a da vacina e a da caneta emagrecedora.





Há pouco tempo, o mundo parou para acompanhar um debate exaustivo sobre a vacinação. De repente, milhões de pessoas se transformaram em cientistas autodidatas de rede social. Exigia-se a bula traduzida, o histórico de testes clínicos dos últimos dez anos, a certificação da Anvisa, da FDA e da Organização Mundial da Saúde. Mesmo em meio a uma pandemia letal, que ceifou milhares de vida, somente no Brasil.