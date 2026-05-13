A pílula diária que pode ajudar a manter peso após parar o uso de canetas emagrecedoras

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Uma nova pílula diária pode ajudar pessoas que deixam de usar canetas emagrecedoras a permanecerem magras depois, afirma uma pesquisa.

O medicamento já está disponível nos EUA e poderá ser lançado em breve no Reino Unido.

Estudos descobriram que os pacientes que receberam o comprimido orforglipron todos os dias durante um ano evitaram recuperar grande parte do peso que haviam perdido — um risco conhecido ao se usar injeções de canetas emagrecedoras.

O estudo publicado na revista Nature Medicine foi financiado pelo fabricante Eli Lilly, que também faz o medicamento Mounjaro, para perda de peso.

Mais pesquisas são necessárias para descobrir quanto tempo alguém pode precisar ficar em tratamento — algo que pode durar até a vida toda, dizem especialistas.

Engolir uma pílula pode ser mais atraente para os pacientes do que ter que se injetar, diz Marie Spreckley, especialista em pesquisa de controle de peso da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que não esteve envolvida no estudo.

Mas ela acrescenta: “Ainda não sabemos o quão duradouros esses efeitos serão por longos períodos de tempo".

“Este estudo reforça o crescente reconhecimento de que a obesidade é uma doença crônica e recorrente que geralmente requer tratamento e apoio contínuos.”

O orforglipron funciona de forma semelhante às injeções contra obesidade, imitando um hormônio natural que reduz o apetite e faz você se sentir saciado por mais tempo.

Nos EUA, onde está disponível, o preço é mais barato do que os injetáveis atuais, em torno de US$ 149 (cerca de R$ 720) por mês para a dose mais baixa, em comparação com mais de US$ 1 mil (cerca de R$ 4,8 mil) por mês para algumas injeções — embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha anunciado acordos que visam reduzir o custo de medicamentos populares para perda de peso.

A fabricante rival Novo Nordisk também tem uma versão oral de seu medicamento injetável Wegovy, que foi aprovada nos EUA.

O estudo incluiu 376 participantes nos EUA que já haviam tomado doses do hormônio GLP-1 — a tirzepatida (Mounjaro) ou a semaglutida (Wegovy) — por mais de um ano e perderam peso com sucesso.

Eles foram convidados a interromper as doses e receberam uma pílula contendo orforglipron ou nenhum medicamento (placebo) para tomar todos os dias durante um ano. Eles não foram informados do que estavam tomando.

No final do estudo, os participantes que tomaram orforglipron mantiveram mais de 70% de sua perda de peso anterior, enquanto o grupo placebo manteve cerca de 38-50%.

Os efeitos colaterais foram comuns, mas leves — incluindo náuseas, constipação ou diarreia.

Simon Cork, da Anglia Ruskin University, diz que este é um “estudo muito importante” que aborda uma limitação fundamental dos medicamentos injetáveis para perda de peso à base de GLP-1: que os pacientes experimentem uma recuperação significativa de peso após interrompê-los".

"O que também é importante observar é que a diminuição da pressão arterial, lipídios e glicose no sangue também foi mantida nos pacientes que tomavam medicamentos orais", acrescenta.