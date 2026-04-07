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Operação Heavy Pen

PF e Anvisa miram comércio ilegal de remédios para emagrecer no ES e em outros estados

Ação em conjunto  mira produção clandestina, falsificação e distribuição irregular de medicamentos; 45 mandados estão sendo cumpridos em vários estados, inclusive o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2026 às 10:06

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 10:06

Operação de combate ao comércio ilegal de remédios para emagrecimento cumpre mandados no ES
Operação de combate ao comércio ilegal de remédios para emagrecimento cumpre mandados no ES Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Polícia Federal, com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Heavy Pen, com o objetivo de combater a entrada irregular no país, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos voltados ao emagrecimento.
Ao todo, estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão, além de 24 ações de fiscalização em 11 estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Santa Catarina.
De acordo com a PF, a operação tem como foco desarticular grupos envolvidos em toda a cadeia criminosa desses produtos, desde a importação irregular até a distribuição e comercialização de substâncias de uso injetável.
As investigações concentram-se principalmente em medicamentos à base de substâncias como semaglutida e tirzepatida, utilizadas em tratamentos contra a obesidade. Também são alvo produtos com retatrutida, que ainda não tem autorização para comercialização no Brasil.
Durante as diligências, também são fiscalizados estabelecimentos como laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas suspeitas de atuar fora das normas sanitárias, seja na produção, fracionamento ou venda de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida.
Segundo a Polícia Federal, os materiais apreendidos vão ajudar no avanço das investigações. Os envolvidos podem responder por crimes como falsificação e comercialização irregular de medicamentos, além de contrabando.

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