Canetas emagrecedoras eram anunciadas por casal de Cachoeiro pelas redes sociais, diz polícia

Publicações nas redes sociais movimentavam o negócio do casal suspeito de venda ilegal de canetas emagrecedoras em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segundo a Polícia Civil. A corretora de imóveis Raine Cescon, de 35 anos, e o empresário e marido dela, Jacsom Ferreira, de 42 anos, foram presos em flagrante nesta terça-feira (12) no bairro Marbrasa.
De acordo com a PC, os medicamentos apreendidos incluíam Tirzepatida, Retatrutide, Alluvi e Lipostabil Endovena, além de ampolas de testosterona e solução bacteriostática — usada para dissolver medicamentos injetáveis.
Conforme o títular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), delegado Felipe Vivas, o caso começou a ser investigado após alerta da Vigilância Sanitária do município, que recebeu denúncias pela ouvidoria da prefeitura de pessoas comercializando medicamentos para emagrecer, como a Tizepatida.
Ainda conforme o delegado, esses remédios só podem ser vendidos em farmácias regulamentadas pela Anvisa, caso contrário, a negociação pode ser configurada como crime de contrabando e contra a saúde pública.
Segundo Vivas, o inquérito foi encaminhado ao Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul, que deu continuidade às investigações e representou pelos mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça.
A operação teve o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
A dupla, que será encaminhada ao sistema prisional, foi autuada em flagrante por suspeita de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos medicinais, com o agravante de a mercadoria não ter registro na Anvisa.