Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Canetas emagrecedoras eram anunciadas por casal de Cachoeiro pelas redes sociais, diz polícia
Presos em flagrante

Canetas emagrecedoras eram anunciadas por casal de Cachoeiro pelas redes sociais, diz polícia

Suspeitos são a corretora de imóveis Raine Cescon, de 35 anos, e o empresário e marido dela Jacsom Ferreira, de 42 anos

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 19:04

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

12 mai 2026 às 19:04
Casal preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores postava produtos nas redes sociais
Casal preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores postava produtos nas redes sociais Montagem A Gazeta | Redes sociais

Publicações nas redes sociais movimentavam o negócio do casal suspeito de venda ilegal de canetas emagrecedoras em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segundo a Polícia Civil. A corretora de imóveis Raine Cescon, de 35 anos, e o empresário e marido dela, Jacsom Ferreira, de 42 anos, foram presos em flagrante nesta terça-feira (12) no bairro Marbrasa.


De acordo com a PC, os medicamentos apreendidos incluíam Tirzepatida, Retatrutide, Alluvi e Lipostabil Endovena, além de ampolas de testosterona e solução bacteriostática — usada para dissolver medicamentos injetáveis.


Conforme o títular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), delegado Felipe Vivas, o caso começou a ser investigado após alerta da Vigilância Sanitária do município, que recebeu denúncias pela ouvidoria da prefeitura de pessoas comercializando medicamentos para emagrecer, como a Tizepatida.


Ainda conforme o delegado, esses remédios só podem ser vendidos em farmácias regulamentadas pela Anvisa, caso contrário, a negociação pode ser configurada como crime de contrabando e contra a saúde pública.

Raine Cescon e Jacsom Ferreira, casal preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores em Cachoeiro
Raine Cescon e Jacsom Ferreira, casal preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores em Cachoeiro Montagem A Gazeta | Redes sociais

Segundo Vivas, o inquérito foi encaminhado ao Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul, que deu continuidade às investigações e representou pelos mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça. 


A operação teve o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).


A dupla, que será encaminhada ao sistema prisional, foi autuada em flagrante por suspeita de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos medicinais, com o agravante de a mercadoria não ter registro na Anvisa.


Procurada pela reportagem da TV Gazeta Sul, a defesa de Raine e Jacsom disse que não vai se pronunciar no momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Cachoeiro de Itapemirim ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Superesportivo
Porsche de empresário preso é encontrado com alvo de outra investigação no ES
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: compensação não é privilégio, é direito
Lote de cofres que será leiloado no dia 2 de junho
Leilão do Tribunal de Justiça do ES tem de pneus a cofres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados