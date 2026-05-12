Canetas emagrecedoras eram anunciadas por casal de Cachoeiro pelas redes sociais, diz polícia

Publicações nas redes sociais movimentavam o negócio do casal suspeito de venda ilegal de canetas emagrecedoras em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segundo a Polícia Civil. A corretora de imóveis Raine Cescon, de 35 anos, e o empresário e marido dela, Jacsom Ferreira, de 42 anos, foram presos em flagrante nesta terça-feira (12) no bairro Marbrasa.





De acordo com a PC, os medicamentos apreendidos incluíam Tirzepatida, Retatrutide, Alluvi e Lipostabil Endovena, além de ampolas de testosterona e solução bacteriostática — usada para dissolver medicamentos injetáveis.





Conforme o títular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), delegado Felipe Vivas, o caso começou a ser investigado após alerta da Vigilância Sanitária do município, que recebeu denúncias pela ouvidoria da prefeitura de pessoas comercializando medicamentos para emagrecer, como a Tizepatida.





Ainda conforme o delegado, esses remédios só podem ser vendidos em farmácias regulamentadas pela Anvisa, caso contrário, a negociação pode ser configurada como crime de contrabando e contra a saúde pública.