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Vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim está com Covid-19

A informação, acompanhada do resultado de exame médico, foi publicada nas redes sociais de Jonas Nogueira (PL). Ele se recupera em isolamento domiciliar

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 19:00
Jonas Nogueira, que agora quer ser candidato a prefeito, está rompido com o prefeito de Cachoeiro
Jonas Nogueira, vice-prefeito de Cachoeiro, agora está em isolamento Crédito: Foto do Leitor
O vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Jonas Nogueira (PL), diz que testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi publicada nas redes sociais do político. Ele se recupera em isolamento social, em casa.
Nogueira informou nesta terça-feira (25) que estava com a doença e postou o exame feito em laboratório particular da cidade. Segundo o vice-prefeito, sob orientação de um médico, está sendo medicado com hidroxicloroquina, que não tem eficácia comprovada no tratamento da doença.
Jonas Nogueira (PL) testou positivo para a Covid-19
Publicação de Jonas Nogueira em que ele mostra exame e diz que testou positivo para a Covid-19 Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Seguindo a transparência total informo que estou rompendo hoje o 6° dia com Covid. Agradeço, primeiramente a Deus, e depois ao Dr Roberto Bastos que orientou o tratamento precoce, incluindo a hidroxicloroquina, escreveu em suas redes sociais. Jonas segue em tratamento e o isolamento domiciliar até o dia 02 de setembro.

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O município de Cachoeiro de Itapemirim contabiliza na tarde desta quarta-feira (26), 4.538 casos da doença. Destes, 141 estão morreram em decorrência da doença e 4.230 estão curados, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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