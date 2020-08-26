Vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim está com Covid-19

Nogueira informou nesta terça-feira (25) que estava com a doença e postou o exame feito em laboratório particular da cidade. Segundo o vice-prefeito, sob orientação de um médico, está sendo medicado com hidroxicloroquina, que não tem eficácia comprovada no tratamento da doença.

Publicação de Jonas Nogueira em que ele mostra exame e diz que testou positivo para a Covid-19

Seguindo a transparência total informo que estou rompendo hoje o 6° dia com Covid. Agradeço, primeiramente a Deus, e depois ao Dr Roberto Bastos que orientou o tratamento precoce, incluindo a hidroxicloroquina, escreveu em suas redes sociais. Jonas segue em tratamento e o isolamento domiciliar até o dia 02 de setembro.