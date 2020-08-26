Vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim está com Covid-19

O vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Jonas Nogueira (PL), diz que testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi publicada nas redes sociais do político. Ele se recupera em isolamento social, em casa.
Nogueira informou nesta terça-feira (25) que estava com a doença e postou o exame feito em laboratório particular da cidade. Segundo o vice-prefeito, sob orientação de um médico, está sendo medicado com hidroxicloroquina, que não tem eficácia comprovada no tratamento da doença.
Seguindo a transparência total informo que estou rompendo hoje o 6° dia com Covid. Agradeço, primeiramente a Deus, e depois ao Dr Roberto Bastos que orientou o tratamento precoce, incluindo a hidroxicloroquina, escreveu em suas redes sociais. Jonas segue em tratamento e o isolamento domiciliar até o dia 02 de setembro.
O município de Cachoeiro de Itapemirim contabiliza na tarde desta quarta-feira (26), 4.538 casos da doença. Destes, 141 estão morreram em decorrência da doença e 4.230 estão curados, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).