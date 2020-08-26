Operação que prendeu secretário do DF cumpriu mandado em Cachoeiro

DF pagou R$ 125 por cada teste, enquanto outros órgãos pagaram R$ 18 pelo mesmo produto Crédito: Divulgação

De acordo com o portal G1, a busca no Espírito Santo ocorreu em uma das filiais de uma empresa fornecedora dos testes. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a investigação apura um superfaturamento de R$ 30 milhões, em cima de contratos que somam R$ 73 milhões.

Esta foi a segunda fase da operação. Sete pessoas foram presas preventivamente, entre elas o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, além de outros cinco diretores da secretaria e um ex-secretário adjunto. Além do Espírito Santo, houve cumprimento de mandados de busca em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

São objeto de investigação duas dispensas de licitação. Na primeira, que teve como vencedora a empresa Luna Park Brinquedos, foi identificado um superfaturamento de 146,57% no comparativo com preços ofertados pelas demais concorrentes.

Na segunda dispensa de licitação, a empresa vencedora, Biomega Medicina Diagnóstica, apresentou preço que indica superfaturamento de 42,75% nas aquisições de testes. Neste caso, a empresa vendeu os testes a R$ 125,00 a unidade para o Distrito Federal, enquanto outros órgãos pagaram, pelo mesmo produto, o valor de R$ 18,00. O prejuízo decorrente do superfaturamento é superior a R$ 18 milhões, valor que permitiria a compra de mais de 900 mil testes rápidos.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), informou, após a operação, que os detidos foram afastados de seus cargos. Ele chamou a ação de desnecessária e disse que a pasta mantém todos os processos transparentes. Entre os crimes apurados estão organização criminosa, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, contra ordem econômica (cartel), corrupção ativa e passiva, todos estes crimes praticados no curso de dispensas de licitação destinadas à compra de testes para detecção da Covid-19.

DESDOBRAMENTO

São apurados crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem econômica (cartel), organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva.