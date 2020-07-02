Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em empresas do ES. Investigação é sobre fraudes na compra de testes de Covid no DF Crédito: Divulgação/MPES

Your browser does not support the audio element. Operação contra fraudes na compra de teste de Covid no DF tem alvos no ES

Serra e O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), deu apoio à operação. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em empresas em Vitória Cariacica . São apurados crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem econômica (cartel), organização criminosa, corrupção ativa e passiva. O valor das dispensas de licitação no Distrito Federal é superior a R$ 73 milhões.

De acordo com o Ministério Público, existem fortes indícios de superfaturamento na aquisição dos insumos e evidências de que marcas adquiridas seriam "imprestáveis" para a detecção eficiente do novo coronavírus. A investigação da fraude no Distrito Federal também cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Paraná.

O subsecretário de Administração geral da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Iohan Andrade Struck, e o diretor do Laboratório Central, Jorge Antônio Chamon Júnior, também foram alvo da operação.

A apuração dos fatos seguirá com a análise dos documentos apreendidos no Espírito Santo, de mídias e de dispositivos móveis, que serão encaminhados ao Gaeco do MPDFT.

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