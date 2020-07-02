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"Falso Negativo"

Operação contra fraudes na compra de teste de Covid no DF tem alvos no ES

Há indícios de superfaturamento e evidências de que marcas adquiridas seriam imprestáveis. Compra foi feita pelo governo do DF. Empresas do ES estão na mira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 13:28

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 13:28

Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em empresas do ES. Investigação é sobre fraudes na compra de testes de Covid no DF
Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em empresas do ES. Investigação é sobre fraudes na compra de testes de Covid no DF Crédito: Divulgação/MPES
Operação contra fraudes na compra de teste de Covid no DF tem alvos no ES
Empresas da Grande Vitória foram alvos de buscas na operação "Falso Negativo", deflagrada nesta quinta-feira (2) pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPFDT) para apurar irregularidades na compra de testes para Covid-19 pelo governo do Distrito Federal.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), deu apoio à operação. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em empresas em VitóriaSerra e Cariacica. São apurados crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem econômica (cartel), organização criminosa, corrupção ativa e passiva. O valor das dispensas de licitação no Distrito Federal é superior a R$ 73 milhões.
De acordo com o Ministério Público, existem fortes indícios de superfaturamento na aquisição dos insumos e evidências de que marcas adquiridas seriam "imprestáveis" para a detecção eficiente do novo coronavírus. A investigação da fraude no Distrito Federal também cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Paraná.
O subsecretário de Administração geral da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Iohan Andrade Struck, e o diretor do Laboratório Central, Jorge Antônio Chamon Júnior, também foram alvo da operação.
A apuração dos fatos seguirá com a análise dos documentos apreendidos no Espírito Santo, de mídias e de dispositivos móveis, que serão encaminhados ao Gaeco do MPDFT.

OUTRO LADO

O governo do DF se manifestou por meio de nota. "Todos os testes comprados, recebidos através de doações ou enviados pelo Ministério da Saúde têm o certificado da Anvisa e portanto foram testados e aprovados pelo órgão Federal. Quanto aos preços, representam os valores praticados no mercado e as compras foram efetuadas avaliando as marcas apresentadas, os certificados de qualidade e os menores preços apresentados pelas empresas nas propostas."

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