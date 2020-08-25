Deslize ou estratégia? Especialistas analisam fim do 'Bolsonaro paz e amor'

Bolsonaro disse que "em um bundão de vocês", a chance de sobreviver à Covid era menor, se referindo a jornalistas Crédito: Marcos Corrêa/PR

O evento agitou as redes. Apoiadores bolsonaristas, como o blogueiro Allan dos Santos, um dos investigados no inquérito das fake news , chegaram a divulgar uma versão falsa da frase de um ambulante que estava no local em que Bolsonaro fez ameaças ao jornalista, tentando atribuir uma falsa provocação ao repórter.

A rede apoiadora do presidente, aliás, não diminuiu o ritmo durante a hibernação de Bolsonaro. Enquanto o presidente evitava temas controversos, lideranças de seu grupo político mantiveram o fluxo de postagens, com ameaças aos Poderes e desinformação.

DESCONTROLE OU AFAGO NA BASE

Para o cientista político Leandro Consentino, a nova postura de Bolsonaro pode ter sido tanto um deslize, ao se descontrolar depois de uma pergunta desconfortável, mas também pode ter sido estratégica, com o presidente dando um sinal para os "bolsonaristas raiz", aqueles que são mais fiéis ao seu discurso.

"A popularidade dele aumentou com um apoio que ainda precisa ser testado, que parece ser efêmero e motivado pelo auxílio emergencial. O que ele tem consolidado é esse bolsonarista raiz, eleitores mais conservadores. Então, essa ruptura com este perfil menos avesso a polêmicas, pode, sim, ter sido uma estratégia, já que ataques à imprensa alimentam a narrativa construída nessas redes, de que ele é perseguido pela mídia. Por outro lado, é curioso que o tema Queiroz, que o fez silenciar há algum tempo e encerrar uma entrevista, agora, o faz se irritar. Ou seja, é um ponto doloroso o suficiente para tirá-lo do sério", analisa.

FIM DA TRÉGUA COM OUTROS PODERES?

Um dos frutos da versão "paz e amor" de Bolsonaro foi a sua aproximação com o Congresso, reabrindo o diálogo com o Legislativo, sobretudo com o apoio do Centrão . Contudo, a retomada ao perfil mais agressivo do presidente pode causar maior desgaste em sua base, já que, por ser ano de eleição, nem todos parlamentares estariam dispostos a votar com o governo e a defendê-lo, enquanto Bolsonaro cria tensão com jornalistas.

"Quanto mais difícil fica de defender o governo, maior será o preço que aliados irão cobrar para o defender. Infelizmente, é assim que é a política brasileira. Quanto mais Bolsonaro criar polêmicas, mais cargos outros partidos vão exigir para votar junto do governo, mais verbas vão pedir para suas bases" Humberto Dantas - Cientista político

"Há uma vaga a ser aberta em breve no Supremo Tribunal Federal (STF) e assim vai aumentando o preço deste apoio, sendo que quem acaba pagando são os brasileiros", ressalta o cientista político Humberto Dantas.

Outro impacto que o modo ofensivo de agir e falar de Bolsonaro pode causar é o de acelerar o andamento dos processos que estão relacionados a ele, como o inquérito das fake news e o próprio caso Queiroz.