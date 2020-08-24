Veja perguntas que levaram Bolsonaro a interromper entrevistas

Jair Bolsonaro em discurso no Rio Grande do Norte. Enquanto apenas ele está falando, tudo bem, mas presidente ataca imprensa em vez de responder a questionamentos sobre suspeitas de corrupção envolvendo familiares dele Crédito: Isac Nobrega/PR

Quando confrontado com temas incômodos, como suspeitas envolvendo seus familiares ou ministros, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem adotado a estratégia de interromper entrevistas e atacar jornalistas. Desde o início do governo, foram diferentes casos desse tipo.

Durante uma visita de cinco minutos a ambulantes da Catedral de Brasília, o jornalista questionou o presidente sobre os motivos para o ex-assessor do seu filho Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e sua mulher terem repassado R$ 89 mil para a conta de Michelle.

Após a insistência do repórter, Bolsonaro, sem olhar diretamente para ele, afirmou: "A vontade é encher tua boca com uma porrada, tá?".

Abaixo, perguntas que levaram Bolsonaro a interromper entrevistas ou atacar a imprensa:

"Se for nessa linha, acaba a entrevista" ??????? - ???????

"Está encerrada a entrevista, muito obrigado" ??????? - ???????

"Não vou responder pergunta idiota" ??????? - ???????

"Se continuar pergunta nesse padrão, vai acabar a entrevista" ??????? - ???????

"Imprensa, gosto muito de vocês. Mas tudo é deturpado. Quando fizerem uma matéria real do que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista" ??????? - ???????

Não houve pergunta, ele se recusou a falar com a imprensa antes mesmo das perguntas, em 30.set.2019

"Não tem coisas boas para perguntar para mim?" ??????? - ???????

"Tá com sua mãe" ??????? - ???????

05.out.2019 Quando um ciclista perguntou sobre o caso Queiroz na porta do Alvorada, em

Se retirou da entrevista, sem falas.

Quando foi questionado sobre críticas do decano do STF, Celso de Mello, em 29.out.2019

Sobre busca e apreensão realizada pela PF em endereços do senador Flávio Bolsonaro, em 20.dez.2019

"O livro é fake news, um livro mentiroso, não vou responder sobre o livro" ??????? - ???????

Sobre o livro "Tormenta", em que a jornalista Thais Oyama diz que o presidente orientou Queiroz a faltar em depoimento, em 14.jan.2020

"Acabou a entrevista" ??????? - ???????

Questionado se havia conflito de interesse na atuação do secretário-chefe da Secom, Fábio Wajngarten, em 15.jan.2020

"Cala a boca, sai fora" ??????? - ???????

Questionado sobre o caso Fábio Wajngarten, em 16.jan.2020

"Você está falando da sua mãe?" ??????? - ???????

No mesmo dia, no fim da tarde, questionado novamente sobre o caso de Fábio Wajngarten, em 16.jan.2020

"Já que deturpou a conversa, acabou a entrevista."

"Já que deturpou a conversa, acabou a entrevista" ??????? - ???????

Pergunta sobre possível saída de Onyx Lorenzoni da Casa Civil, em 30.jan.2020

"Lamento, mas não vou conversar com vocês" ??????? - ???????

"PIB? PIB? O que que é PIB? Pergunta o que que é PIB" ??????? - ???????

Questionado sobre o crescimento de 1,1% do PIB em 2019. Bolsonaro ironizou a pergunta, não respondeu e pediu que humorista falasse com repórteres em 4.mar.2020

"Ache um brasileiro que confie no sistema eleitoral" ??????? - ???????

10.mar.2020 Durante viagem a Miami (EUA) Bolsonaro disse que houve fraude nas eleições de 2018. Questionado sobre provas, encerrou entrevista em

Se retirou da entrevista sem responder.

Ao desembarcar em Brasília e ser questionado sobre provas diante da acusação feita por ele de que houve fraude nas eleições de 2018 em 11.mar.2020

"A vontade é encher tua boca com uma porrada, tá?" ??????? - ???????