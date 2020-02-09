Ex-capitão Adriano, suspeito no caso Marielle, é morto pela polícia da Bahia

Ex-capitão da PM Adriano Magalhães da Nóbrega, suspeito no caso Marielle Crédito: Polícia Civil/Divulgação

O ex-militar era suspeito de diversos crimes, entre eles homicídios, sendo um dos criminosos mais procurados do Rio. Ele estava numa comunidade rural baiana, no município de Esplanada.

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Ele era investigado há aproximadamente um ano, sendo monitorado pela inteligência da Polícia Civil, de acordo com o Globo.

A operação para prender o ex-policial contou com uma força-tarefa que contou até com o uso de helicópteros. Ele era acusado de chefiar um esquema criminoso, conhecido como Escritório do Crime. O grupo era formado por matadores de aluguel e podem ter relação com a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes.

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De acordo com o jornal Estadão, Adriano atuou no 18º Batalhão da PM com Fabrício Queiroz , ex-assessor do gabinete de Flávio Bolsonaro , investigado por lavar dinheiro em esquema de rachid na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A mãe e filha do ex-capitão eram funcionárias do gabinete do ex-deputado, hoje senador.

A equipe de inteligência da Bahia havia recebido há algumas semanas informações de que o criminoso estava no Estado. Policiais chegaram fazer uma busca em uma mansão na Costa do Sauípe, no Litoral da Bahia, mas só encontraram identidades falsas do ex-policial.