Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Quem é quem na eleição a prefeito de Cachoeiro?

Victor Coelho com certeza é candidato à reeleição, e a oposição ao prefeito está fragmentada. Há muitos candidatos de direita, o que favorece o atual inquilino do Palácio Bernardino Monteiro

Públicado em 

25 jul 2020 às 06:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Victor Coelho, Joana D'Arck Caetano e Jonas Nogueira estão na disputa a prefeito de Cachoeiro
Victor Coelho, Joana D'Arck Caetano e Jonas Nogueira estão na disputa a prefeito de Cachoeiro Crédito: Amarildo
A coluna deste sábado (25) traz o cenário da disputa pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. A primeira pergunta é: o atual prefeito, Victor Coelho (PSB), será candidato à reeleição? Resposta: com certeza será.
Victor, por enquanto, não assume a candidatura. Tampouco a desmente. Evita o tema, na verdade. Procurado pela coluna, foi sucinto: “Não estou tratando de eleições ainda”. Ainda. Mas, no mercado político de Cachoeiro, ninguém tem dúvida de que será candidato, nem faria sentido algum ele não ser, até porque manter o controle da maior cidade do Sul do Estado é questão estratégica para o PSB de Renato Casagrande – pensando, inclusive na reeleição do governador em 2022.
O presidente do PSB em Cachoeiro, Paulo Miranda, abre o jogo que Victor esconde: “Victor é o candidato legítimo do PSB. Com certeza será candidato à reeleição”. Para isso, contará com o apoio, seguramente, de pelo menos quatro outros partidos que fazem parte da atual administração, inclusive com cargos na prefeitura: o PV, o PCdoB, o Podemos (que tem a secretária de Assistência Social, Márcia Bezerra) e o Cidadania (que tem a secretária de Meio Ambiente, Andressa Louzada). As quatro siglas também estão no governo Casagrande.
O palanque de Victor ainda pode contar com o reforço de três outras siglas que não pertencem, pelo menos não integralmente, ao governo Casagrande: o MDB, o Republicanos e o PSL.
No caso da primeira, o apoio é praticamente certo. Atualmente, o MDB no Espírito Santo se divide em um grupo mais pró-Casagrande (o de Marcelino Fraga) e outro mais afastado do Palácio Anchieta (o de Lelo Coimbra). O MDB de Cachoeiro é o do ex-prefeito Roberto Valadão, mais próximo a Marcelino e, portanto, do governo Casagrande.
Além disso, desde janeiro, o presidente do MDB de Cachoeiro, Rogério Athayde, está no governo estadual, como chefe do Procon/ES. Já o vice-presidente municipal do MDB, Osvaldo de Souza, é o chefe da Coordenadoria do Procon em Cachoeiro, de modo que o partido também está na gestão de Victor. Athayde confirma que o MDB vê com muito bons olhos o trabalho do prefeito e tem muita simpatia pela ideia de apoiar sua reeleição.
Quanto ao PSL, o presidente municipal do PSB tem mantido conversas diretamente com o presidente do partido de direita no Estado, o deputado Alexandre Quintino, que tem aproximado o PSL do governo Casagrande e confirma a possibilidade de aliança com Victor em Cachoeiro.
Já o Republicanos tem o atual presidente da Câmara, Alexon Cipriano. Ele chegou a ensaiar candidatura a prefeito, já abortada. O partido de Amaro Neto prioriza a eleição de vereadores e pode apoiar o atual prefeito na disputa majoritária.
Aí vêm os demais. E não são poucos. Hoje, porém, as candidaturas consideradas mais prováveis são as do PL, do PT, do DEM, do PSD e do PSDB.

JONAS NOGUEIRA (PL)

Também na máquina (mas não tanto assim), o vice-prefeito Jonas Nogueira é candidatíssimo. Eleito vice de Victor pelo PP em 2016, ele rompeu com o prefeito no ano seguinte. Muito ligado a Carlos Manato, filiou-se ao PSL quando o ex-deputado federal presidia o partido no Estado, com a intenção de concorrer à prefeitura pela então sigla de Bolsonaro. Estabelecido como o candidato mais “bolsonarista” em Cachoeiro, chegou a participar de eventos pela fundação do Aliança pelo Brasil.
Com a saída em peso de Manato e seu grupo do PSL no início do ano, além da chegada de Quintino ao comando estadual em março, Nogueira ficou sem espaço e sem legenda garantida. Por isso, migrou para o PL, de Magno Malta (que também começou a carreira política em Cachoeiro). O presidente municipal do PL, Vasni Barbosa, confirma: “Ele é o nosso pré-candidato”.

Veja Também

PSL fecha com PSB de Casagrande para levar Prefeitura de Guarapari

JOANA D’ARCK (PT)

Para defender o legado de Carlos Casteglione, prefeito de 2009 a 2016, e também marcar posição visando ao retorno do partido ao governo federal, o PT com certeza lançará a ex-vereadora Joana D’Arck Caetano, que tem o próprio ex-prefeito como mentor e padrinho político.
Casteglione a apoiou na disputa interna do PT (espécie de prévia para a escolha do candidato) e, durante a campanha, seu papel será múltiplo. Como confirma à coluna, além de principal apoiador, ele é o coordenador do plano de governo da aliada, que foi secretária de Cultura em seu segundo mandato. “Terei uma participação ativa. Com certeza, vou para a rua fazer campanha para ela.”
O PT se prepara para vir numa chapa puro-sangue, mas mantém conversas que podem resultar em alianças com partidos de esquerda, como o PDT, cujo pré-candidato a prefeito é o líder comunitário e ex-vereador Fabrício do Zumbi, como se chama o bairro mais populoso de Cachoeiro, com cerca de 20 mil habitantes.
Uma possível carta na manga é o apoio do senador Fabiano Contarato (Rede), com quem Casteglione tem mantido diálogo, por intermédio do ex-deputado estadual e ex-petista Roberto Carlos, hoje filiado à Rede e assessor de Contarato no Senado.

DIEGO LIBARDI (DEM)

Pelo DEM, o deputado estadual Theodorico Ferraço, presidente estadual de fato do partido, lançou a candidatura a prefeito do advogado Diego Libardi Leal, ex-superintendente do Ibama no Espírito Santo e, desde esta sexta-feira (24), presidente de direito da sigla no Estado.
Prefeito por quatro mandatos, Ferraço já apresenta o afilhado como seu candidato a prefeito, assim como Libardi já fala publicamente como o candidato de Ferraço. Ele deve contar com o apoio da advogada Fayda Belo (PP), que chegou a esboçar pré-candidatura.

Veja Também

Veja o cenário completo da eleição para a Prefeitura de Cariacica

RENATA FIÓRIO (PSD)

Correndo firme em outra raia, está a vereadora Renata Fiório (PSD). Garantindo que sua candidatura é irreversível, ela já tem o apoio assegurado do PMN, cujo presidente municipal, o empresário Bruno Ramos, chegou a ensaiar candidatura, mas recuou em favor dela.
Advogada e comerciante, Renata exerce seu primeiro mandato eletivo. Antes de chegar à Câmara, em 2016 (já no PSD), ela foi secretária-geral da subseção cachoeirense da OAB-ES por dois triênios, de 2010 a 2015.
Única mulher na Câmara de Cachoeiro, entre 19 vereadores, Renata enfatiza a importância da participação das mulheres na política, o que inclui a ocupação de mais espaços de poder em cargos majoritários. Apostando muito nesse discurso, ela buscará ser a primeira mulher da história a governar Cachoeiro.
“Não sou laranja. Minha candidatura não é para cavar uma vice, não. É para ser candidata a prefeita mesmo. Se queremos que tenha mulher na política, não adianta eu ficar empurrando e incentivando outras mulheres se eu não passar por esse processo”, afirma a vereadora, que ainda busca o apoio de siglas como o MDB e o PTB.

IZAIAS JUNIOR (PSDB)

Também na disputa, o PSDB, com certeza lançará uma chapa puro-sangue, tendo como candidato a prefeito o advogado Izaias Corrêa Barboza Junior, presidente municipal do partido, e como vice o Capitão Tadeu da Silva (oficial da reserva da PMES em Cachoeiro).

BRENO ROBLES (PROS)

O PROS tem a pré-candidatura do professor universitário Breno Robles, com o apoio da Democracia Cristã (DC). Ele é presidente municipal da sigla e ex-presidente do PSL em Cachoeiro.

Veja Também

Oposição a Gilson Daniel pode unir forças na eleição em Viana

PSC: PARRARO SCHERRER OU JOELMO PONTES

Já o PSC tem pelo menos dois pré-candidatos e vive uma disputa interna com corte ideológico: à esquerda, o radialista Parraro Scherrer (ex-PT); à direita, o empresário Joelmo Pontes.
O presidente estadual do partido, Reginaldo Almeida, confirma a situação: “Essa definição ficará para agosto, pois temos mais de uma candidatura e temos uma disputa interna”.
De maneira curiosa, essa definição do PSC pode influenciar na política de alianças de outros partidos. Por exemplo, se o pré-candidato do PSC for Parraro Scherrer, o PT buscará atraí-lo para a chapa de Joana D’Arck. Mas, se for Joelmo Pontes, aí quem buscará levá-lo para sua coligação é Renata Fiório.
Para aumentar a confusão, Jonas Nogueira teria tirado uma foto recentemente com Parraro. E então ninguém entendeu mais nada.

OPOSIÇÃO FRAGMENTADA

Como se pode constatar, a oposição a Victor Coelho em Cachoeiro está bastante fragmentada, o que tende a favorecer o candidato que já está na máquina municipal. Essa divisão se faz notar principalmente no campo da direita, onde há pelo menos três pré-candidatos sólidos: Jonas Nogueira (PL), Diego Libardi (DEM) e Renata Fiório (PSD).
Há alguns meses, inclusive em entrevista à coluna, Theodorico Ferraço até ensaiou a articulação de um bloco de oposição a Victor, mas esse movimento não ganhou corpo.

Veja Também

O vereador de oposição a Max Filho que quer governar Vila Velha

DE NORMA PARA FERRAÇO

Tecnicamente, a presidente do DEM no Espírito Santo era a deputada federal Norma Ayub, esposa de Ferraço. Mas, nesta sexta-feira, ela se licenciou do cargo e deu lugar a Diego Libardi, que passa a ser, tecnicamente, o presidente. Na prática, todo mundo sabe que quem comanda mesmo o DEM no Espírito Santo chama-se Theodorico Ferraço.

CONEXÃO MARATAÍZES

Por falar em Norma, todo mundo também sabe que a prioridade de Ferraço na próxima eleição municipal é fazer de sua mulher a prefeita de Marataízes, cidade do Litoral Sul, vizinha de Cachoeiro.
No meio político cachoeirense, há quem avente que Ferraço pode ter lançado Libardi para criar alguma dificuldade extra a Victor e quem sabe, mais à frente, retirar a candidatura do DEM e até apoiar o atual prefeito em um acordo com o Palácio Anchieta, se obtiver, em troca, garantias de apoio total do governo Casagrande à eleição de Norma.

DIFICULDADE PARA RENATA

Dificuldade similar à de Libardi pode ser enfrentada por Renata Fiório: uma ala estadual do PSD, presidido no ES pelo ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga, quer se alinhar com o governo Casagrande. E a candidatura da vereadora contra Victor em Cachoeiro não contribui para isso aos olhos do Palácio Anchieta.
Por outro lado, mantendo a candidatura de Libardi, Ferraço talvez também possa facilitar a reeleição de Victor, na medida em que isso pode ajudar a pulverizar os votos da direita.

Veja Também

A pré-candidatura de Sérgio Vidigal a prefeito da Serra

O TABU DO MDB CACHOEIRENSE

Embora deva figurar no palanque de Victor na disputa pelo Executivo, o MDB de Cachoeiro prioriza totalmente a eleição legislativa na cidade este ano, objetivando a quebra de um tabu muito incômodo: desde o pleito municipal de 2004, quando Valadão se elegeu prefeito pela última vez, o partido não elege um vereador ao menos em Cachoeiro!

TESTE PARA EX-PREFEITOS

Essa eleição testará não só a força política do atual ocupante do cargo como também o grau de influência remanescente dos três últimos prefeitos da cidade: Carlos Casteglione (PT), Roberto Valadão (MDB) e Theodorico Ferraço (DEM).

ESQUENTA ESSE PÉ, PREFEITO!

Piada corrente em Cachoeiro é que, apesar de ser do PSB, o prefeito Victor Coelho na verdade parece filiado ao PPF: o Partido do Pé Frio. O socialista está encerrando um mandato que foi quase uma releitura moderna do Apocalipse, incluindo a greve da PMES em fevereiro de 2017 (com direito a saques em Cachoeiro), a pior enchente do século no município em janeiro deste ano e, logo em seguida, a pandemia do novo coronavírus.
CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA

Veja Também

Quem é o militar que pretende ser candidato a prefeito de Vila Velha?

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Eleições 2020 Victor Coelho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados