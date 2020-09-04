Covid-19: ES vai apresentar protocolo para liberar eventos sociais

O Governo do Estado prometeu anunciar na próxima semana quais serão os protocolos que deverão ser adotados pelos municípios de risco baixo para a transmissão do novo coronavírus na realização dos eventos sociais, suspensos desde o início da pandemia.
De acordo com o governador Renato Casagrande, que se pronunciou sobre este e outros temas nesta sexta-feira (4), o assunto será discutido no decorrer da semana que vai começar.
"Sei que tem muita gente perguntando sobre eventos sociais. Para municípios de risco baixo, vamos discutir protocolos para alguns eventos com número limitado de pessoas. Também queremos permitir, como permitimos o retorno dos eventos técnicos e corporativos, com distanciamento, os eventos sociais"
Casagrande frisou que até a próxima sexta-feira (11) vai apresentar as possibilidades, que devem contar com muitas restrições.
Ele afirmou que tem conhecimento de que o setor "está em uma situação de paralisação e estagnação desde o início da pandemia", e garantiu que, com cautela, vai instaurar protocolos para que as flexibilizações aconteçam com "passos seguros".
REVEJA A COLETIVA
Renato Casagrande ainda apresentou nesta sexta-feira (4) a nova matriz de risco, onde Vitória e Serra foram classificados como municípios de risco baixo para transmissão do novo coronavírus. A Secretaria de Educação (Sedu) também anunciou consulta pública sobre retomada das aulas presenciais em escolas estaduais do Espírito Santo.