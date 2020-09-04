Covid-19: ES vai apresentar protocolo para liberar eventos sociais

"Sei que tem muita gente perguntando sobre eventos sociais. Para municípios de risco baixo, vamos discutir protocolos para alguns eventos com número limitado de pessoas. Também queremos permitir, como permitimos o retorno dos eventos técnicos e corporativos, com distanciamento, os eventos sociais"

Casagrande frisou que até a próxima sexta-feira (11) vai apresentar as possibilidades, que devem contar com muitas restrições.

Ele afirmou que tem conhecimento de que o setor "está em uma situação de paralisação e estagnação desde o início da pandemia", e garantiu que, com cautela, vai instaurar protocolos para que as flexibilizações aconteçam com "passos seguros".