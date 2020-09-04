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Nas cidades com risco baixo

Covid-19: ES vai apresentar protocolo para liberar eventos sociais

Segundo Casagrande, apresentação deve ocorrer na próxima semana e somente valeria para municípios com risco baixo de contágio do novo coronavírus

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 19:56
Renato Casagrande concede coletiva de imprensa nesta sexta-feira (04)
Renato Casagrande divulgou novo mapa de risco nesta sexta-feira (4) Crédito: Governo do Estado
Governo do Estado prometeu anunciar na próxima semana quais serão os protocolos que deverão ser adotados pelos municípios de risco baixo para a transmissão do novo coronavírus na realização dos eventos sociais, suspensos desde o início da pandemia.
De acordo com o governador Renato Casagrande, que se pronunciou sobre este e outros temas nesta sexta-feira (4), o assunto será discutido no decorrer da semana que vai começar. 
"Sei que tem muita gente perguntando sobre eventos sociais. Para municípios de risco baixo, vamos discutir protocolos para alguns eventos com número limitado de pessoas. Também queremos permitir, como permitimos o retorno dos eventos técnicos e corporativos, com distanciamento, os eventos sociais"
Renato Casagrande - Governador do ES
Casagrande frisou que até a próxima sexta-feira (11) vai apresentar as possibilidades, que devem contar com muitas restrições.

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Governo do ES libera atividades culturais e palestras a partir de setembro

Ele afirmou que tem conhecimento de que o setor "está em uma situação de paralisação e estagnação desde o início da pandemia", e garantiu que, com cautela, vai instaurar protocolos para que as flexibilizações aconteçam com "passos seguros". 

REVEJA A COLETIVA

Renato Casagrande ainda apresentou nesta sexta-feira (4) a nova matriz de risco, onde Vitória e Serra foram classificados como municípios de risco baixo para transmissão do novo coronavírus. A Secretaria de Educação (Sedu) também anunciou consulta pública sobre retomada das aulas presenciais em escolas estaduais do Espírito Santo. 

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