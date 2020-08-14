Governo do ES libera atividades culturais e palestras a partir de setembro

Eventos corporativos serão liberados no ES a partir do dia 1º de setembro Crédito: Pixabay

eventos corporativos será liberada a partir do dia 1º de setembro. "Algumas atividades, com base em protocolos, poderemos liberar  mantido o distanciamento e cuidados. Vamos liberar atividades culturais e atividades ligadas a eventos", disse. O governador do Espírito Santo Renato Casagrande , informou em um pronunciamento realizado nesta sexta-feira (14) que a realização deserá liberada a partir do dia 1º de setembro. "Algumas atividades, com base em protocolos, poderemos liberar  mantido o distanciamento e cuidados. Vamos liberar atividades culturais e atividades ligadas a eventos", disse.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: Casagrande libera eventos a partir de setembro no ES

"A partir do dia 1º de setembro, vamos autorizar algumas atividades chamadas de eventos corporativos. Eventos acadêmicos, técnicos, científicos como, por exemplo, palestras, seminários e congressos serão autorizados com os protocolos que nossa equipe está discutindo com esses setores" Renato Casagrande - Governador do ES

Casagrande frisou que a abertura de museus já foi autorizada pelo Governo do Estado e revela que o acesso a galerias, centros culturais e o uso de teatros e auditórios, sem plateia, também serão liberados a partir de setembro.

"Sempre considerando o uso de máscaras e outros protocolos. Também vamos permitir gravações, lives, produção de espetáculos, dança e música, desde que não tenha aglomeração. Espaços de cursos livres e oficias também estão permitidos", detalhou,

Questionado sobre os detalhes dessa liberação, o governo do estado informou que ainda estão em elaboração e serão divulgadas formalmente em uma edição extra do diário oficial, que será publicada neste sábado (15).

REVEJA A COLETIVA