Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Governo do ES libera atividades culturais e palestras a partir de setembro

Eventos corporativos, congressos, palestras e seminários, por exemplo, poderão acontecer a partir do dia 1º de setembro; entenda como
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 19:14

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 19:14

Ambiente corporativo deve oferecer suporte para problemas pessoais
Eventos corporativos serão liberados no ES a partir do dia 1º de setembro Crédito: Pixabay
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande, informou em um pronunciamento realizado nesta sexta-feira (14) que a realização de eventos corporativos será liberada a partir do dia 1º de setembro. "Algumas atividades, com base em protocolos, poderemos liberar  mantido o distanciamento e cuidados. Vamos liberar atividades culturais e atividades ligadas a eventos", disse.
Coronavírus: Casagrande libera eventos a partir de setembro no ES
"A partir do dia 1º de setembro, vamos autorizar algumas atividades chamadas de eventos corporativos. Eventos acadêmicos, técnicos, científicos como, por exemplo, palestras, seminários e congressos serão autorizados com os protocolos que nossa equipe está discutindo com esses setores"
Renato Casagrande - Governador do ES
Casagrande frisou que a abertura de museus já foi autorizada pelo Governo do Estado e revela que o acesso a galerias, centros culturais e o uso de teatros e auditórios, sem plateia, também serão liberados a partir de setembro.

Veja Também

Nova matriz de risco vai prever regras para eventos no ES

Centro Cultural Carmélia: homenagem a cronista do ES foi de eventos à ruína

"Sempre considerando o uso de máscaras e outros protocolos. Também vamos permitir gravações, lives, produção de espetáculos, dança e música, desde que não tenha aglomeração. Espaços de cursos livres e oficias também estão permitidos", detalhou,
Questionado sobre os detalhes dessa liberação, o governo do estado informou que ainda estão em elaboração e serão divulgadas formalmente em uma edição extra do diário oficial, que será publicada neste sábado (15).

REVEJA A COLETIVA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados