Bares e restaurantes sem limites de horário a partir de segunda-feira (07)

O novo mapa de risco tem objetivo central de reduzir óbitos. Em Vitória a média é de 11 mortos nos últimos 14 dias, tendo nível de ameaça moderado para este indicador. Já a Serra tem média de 16 óbitos, no mesmo período. "Conseguimos ofertar aos capixabas leitos, mas não conseguimos reduzir óbitos como deveríamos, por isso é preciso ficar atento", completou o governador.